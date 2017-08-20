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05:31 (мск), источник: AmurMedia.ru

Взрыв газа произошел в десятиэтажном доме в Хабаровске

Самостоятельно из здания вышли 105 человек, в том числе 26 детей.

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Хабаровск, 20 августа, AmurMedia.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Хабаровске. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, самостоятельно из здания вышли 105 человек, из них 26 детей, сообщает ИА AmurMedia.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, проводится обследование места происшествия. По предварительным данным, пострадавших нет.

В 06.50 по местному времени 20 августа 2017 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что в городе Хабаровске в многоквартирном жилом доме по улице Бондаря произошел хлопок газовоздушной смеси. Дом десятиэтажный, кирпичный, газифицированный.

Незамедлительно на место происшествия убыли подразделения пожарной охраны, спасатели, сотрудники полиции, «скорой помощи» и аварийной службы Горгаза. В ходе разведки было установлено, что хлопок газовоздушной смеси в квартире на восьмом этаже произошёл без последующего возгорания.

По предварительным данным, в пострадавшей квартире и соседней выбиты окна, в двух квартирах разрушены межкомнатные перегородки, несущие конструкции без повреждений. Более точную оценку повреждения здания дадут специалисты комиссии.

Самостоятельно из здания вышли 105 человек, из них 26 детей. Информация о пострадавших не поступала.

В настоящее время на месте проводится обследование квартир, уточнение возможных повреждений. Спасателями и пожарными ведётся разбор повреждённых конструкций. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Всего для ликвидации последствий происшествия задействовано 83 человека, 24 единицы техники, в том числе от МЧС России — 41 человек, 13 единиц техники.

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