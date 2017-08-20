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03:11 (мск), источник: ТАСС

Сотни человек эвакуированы из-за пожаров в штатах Калифорния и Орегон

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Сотни человек эвакуированы 19 августа из-за крупных природных пожаров, бушующих на территории ряда западных штатов США. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, около 600 жителей города Систерс в штате Орегон покинули свои дома. Власти также предписали быть готовыми к эвакуации в любую минуту еще примерно 1 тыс. человек. Пожар неподалеку от Систерса вспыхнул на прошлой неделе и подобрался практически вплотную к городу. Домам и строениям огонь пока не нанес ущерба.

Как отмечают власти, погода не благоприятна для тушения пожаров. В ближайшие дни синоптики прогнозируют в регионе сильные ветра, что будет способствовать распространению огня.

В Калифорнии власти распорядились эвакуировать жителей населенного пункта Вавона, находящегося на территории Йосемитского национального парка. Точное число эвакуированных не называется, однако население Вавоны вместе с туристами практически в любое время года превышает 1 тыс. человек. Пожар, приближающийся к данному населенному пункту, возник на прошлой неделе. По данным властей, его удалось сдержать пока лишь на 10%.

В четверг сообщалось, что на западе штата Монтана из-за природного пожара власти объявили эвакуацию жителей более 750 домовладений.

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