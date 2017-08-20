Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Двенадцать советов, которые помогут полноценно отдохнуть
Задержан актер Козик из "Бандитского Петербурга" и "Убойной силы"
Военным разрешили изымать земли у граждан
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью – СМИ
Путин испытает в Сирии разрушительное оружие - СМИ
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
СМИ: эксперт раскрыл тайный смысл обвинений Киева по ракетам КНДР
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
05:07 (мск), источник: РИА Новости

В жилом доме в Хабаровске произошел хлопок газа

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Хлопок газовоздушной смеси произошел в воскресенье утром в 10-этажном доме в Хабаровске, сообщается на сайте краевого ГУ МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в 06.50 по местному времени (23.50 мск) в доме по улице Бондаря.

«Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на восьмом этаже без последующего возгорания. По предварительным данным, в пострадавшей и соседней квартирах выбиты окна, в двух квартирах разрушены межкомнатные перегородки, несущие конструкции не повреждены», — говорится в сообщении.

Как сообщает МЧС, из дома самостоятельно вышли 105 человек, в том числе 26 детей. По предварительным данным, пострадавших нет.

Спасатели и пожарные разбирают поврежденные конструкции. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Хабаровске задержали подозреваемых в убийстве сына местного бизнесмена
В Ираке началась операция по освобождению Талль-Афара
СМИ: у террористов в Барселоне изначально был другой план
Критика со стороны главы МИД Германии вывела Эрдогана из себя
Трамп: протесты помогут восстановить разделенную страну
Погиб советник министра здравоохранения РФ Игорь Ланской
СМИ: генсек партии ХСС назвал Шрёдера «российским солдатом»
В Тихом океане обнаружен затопленный крейсер «Индианаполис»
Спорт
Палыч — новый король. «Локомотив» смял чемпиона «Локомотив» в сумасшедшем матче вырвал волевую победу у «Спартака»
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
NASA показало сближение Земли с крупнейшим в истории астероидом NASA разработало компьютерную модель, благодаря которой можно увидеть траекторию движения астероида Florence
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
За неучтенные дома придется платить двойной налог
В Москве появились апартаменты дешевле 2 млн рублей
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь