На базе отдыха в ВКО дотла сгорела гостевая юрта
На третьем Сибинском озере Шалкар в ВКО ночью произошел газовый взрыв, передает Yk.kz.
На третьем Сибинском озере Шалкар в ВКО ночью произошел газовый взрыв, передает Yk.kz.
Как сообщает издание, примерно в 4:15 отдыхающие на побережье были рабужены громким хлопком и воем автосирен. Оказалось, горит одна из гостевых юрт, в ней взорвался газовый баллон.
«По вызову прибыли бойцы пожарной части из Бозанбая. Огонь на площади 10 кв. метров был ликвидирован, один баллон с газом удалось вытащить. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в
«Юрта вспыхнула, как спичка, и моментально сгорела», — рассказали очевидцы.
Самая вероятная причина пожара, по мнению дознавателей ЧС —неосторожное обращение с огнём.