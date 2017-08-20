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07:07 (мск), источник: Newtimes.kz

На базе отдыха в ВКО дотла сгорела гостевая юрта

На третьем Сибинском озере Шалкар в ВКО ночью произошел газовый взрыв, передает Yk.kz.

Источник: Newtimes.kz

Как сообщает издание, примерно в 4:15 отдыхающие на побережье были рабужены громким хлопком и воем автосирен. Оказалось, горит одна из гостевых юрт, в ней взорвался газовый баллон.

«По вызову прибыли бойцы пожарной части из Бозанбая. Огонь на площади 10 кв. метров был ликвидирован, один баллон с газом удалось вытащить. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

«Юрта вспыхнула, как спичка, и моментально сгорела», — рассказали очевидцы.

Самая вероятная причина пожара, по мнению дознавателей ЧС —неосторожное обращение с огнём.

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