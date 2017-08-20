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05:25 (мск), источник: AmurMedia.ru

Чемпиона Мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева убили в Хабаровске

Группа молодых людей запинала ногами спортсмена, который скончался в реанимации.

Хабаровск, 20 августа, AmurMedia.

В Хабаровске трагически оборвалась жизнь чемпиона Мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 кг Андрея Драчева. По информации друзей спортсмена, его убила группа молодых людей, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Как сообщают знакомые Андрея, сегодня утром в кафе «Галерея», один из отдыхающих там молодых людей начал провоцировать его на драку. На что спортсмен предложил ему успокоиться и выяснять отношения на «трезвую» голову в перчатках на ринге. Но нетрезвого нападающего это не устроило, и она начал драку.

— На подмогу он вызвал своих друзей, и они просто запинали Андрюху, — сообщают знакомые Андрея Драчева.

По информации, полученной корр. ИА AmurMedia, Андрея Драчева с места происшествия увезли на машине скорой помощи в больницу, где он скончался в реанимационном отделении.

— Сегодня утром убили известного в России и за рубежом хабаровского спортсмена— Андрея Драчева. Забили толпой нелюди… Добреший был человек, — написал в Facebook Артем Баснин.

Напомним, Андрей Драчев, родился 18 января 1985 года в Хабаровске, чемпион Мира и Европы по пауэрлифтингу. Известный в России и в мире спортсмен. В ноябре 2011 года в городе Пльзень Чешской республики прошел Чемпионат мира по пауэрлифтингу, в котором приняли участие представители 48 стран. Андрей Драчёв, тогда еще студент Социально-гуманитарного института, выступал в весовой категории до 120 кг, стал серебряным призером. Андрей так же установил мировой рекорд в сумме троеборья с результатом 1 т. 75 кг. 500 гр. Руководство ДВГУПС за высокие достижения в спорте и большой вклад в повышение спортивного имиджа университета наградило именной грамотой Андрея Драчева.

В апреле этого года он впервые принял участие в открытом чемпионате Приморского края по бодибилдингу и в категории «Экстремальный бодибилдинг» занял первое место. Несколько лет назад спортсмен закончил с пауэрлифтингом, так как понял, что свои результаты повторить невозможно. Решил попробовать в бодибилдинге, ради этого Андрей сбросил 30 килограммов. В 2015 году стал лучшим на Дальнем Востоке в абсолютной категории.

В правоохранительных органах пока никак не комментируют происшествие. Редакция информагентства следит за происшедшим.

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