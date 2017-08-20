Оперативно сработавшие «бурановцы» раскрыли двойную кражу в Алматы

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В ночь на воскресенье, 20 августа, в Алматы сотрудники полиции трех экипажей «Буран» — 007, 012 и 033 — раскрыли преступление, передает корреспондент Zakon.kz.

На пульт 102 поступил вызов от очевидца с сообщением о том, что в микрорайоне «Алгабас-6», возле дома 46, неизвестные крутятся возле машины — китайского грузовичка. На место прибыли сотрудники полиции. Они и обнаружили, что с автомобиля сняты аккумуляторы.

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На помощь были вызваны еще два экипажа «Бурана». Полиция приступила к прочесыванию территории. Благодаря слаженным действиям стражей порядка была обнаружена подозрительная машина Toyota Camry темного цвета. В салоне находились водитель и двое пассажиров, которые явно нервничали. При осмотре в багажнике автомобиля нашлись три аккумулятора. На вопросы, откуда они взялись, мужчины отвечали сбивчиво. Их рассадили по отдельным экипажам и допросили порознь, чтобы затем сопоставить ответы.

В результате не успевшие договориться парни признались во всем. Выяснилось, что два аккумулятора они сняли в «Алгабасе», еще один — с автомобиля, который находился в микрорайоне «Аккент» по улице Казтуган жырау, возле дома № 28. Проследовав с задержанными по указанному адресу, полицейские обнаружили еще один китайский грузовичок Faw, с которого и был снят аккумулятор.