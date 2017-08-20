Столичные полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве на 750 тыс. руб
Жительница столицы задержана по подозрению в мошенничестве при получении кредита в банке. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
Жительница столицы задержана по подозрению в мошенничестве при получении кредита в банке. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
«В отдел полиции от представителя одного из столичных банков, расположенном на ул. Бутырская, поступило сообщение о мошенничестве. По его словам, к ним в офис обратилась женщина с целью получения кредита на сумму 750 тыс. руб.
В ходе проверки представленных ею документов у сотрудников кредитного учреждения возникли сомнения в их подлинности. Прибывшие полицейские задержали подозреваемую. Установлено, что женщина предъявила поддельную справку сведений о доходах, а также паспорт с поддельным штампом о регистрации по месту жительства", — говорится в сообщении.
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