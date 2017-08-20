В Санкт-Петербурге задержали вероятного участника нападения на ЛГБТ-акцию
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По информации издания, полиция нашла нарушителей с помощью системы «ЩИТ». После анализа соцсетей правоохранители смогли вычислить всех предполагаемых участников нападения. Благодаря журналистскому сообществу «Медиафан» 18 августа был задержан один из нападавших — Артем Андреев.
Статус Андреева на данный момент неизвестен.
В сообществе «Straight Edge | sXe» ВКонтакте 18 августа появилось сообщение о сборе средств на адвоката одному из нападавших.
По факту нападения в полицию обратились депутаты Заксобрания
Акция в поддержку
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