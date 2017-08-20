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06:49 (мск), источник: РБК

В Санкт-Петербурге задержали вероятного участника нападения на ЛГБТ-акцию

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в участии в нападении на ЛГБТ-активистов, которое которое произошло 12 августа после акции на Марсовом поле, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, полиция нашла нарушителей с помощью системы «ЩИТ». После анализа соцсетей правоохранители смогли вычислить всех предполагаемых участников нападения. Благодаря журналистскому сообществу «Медиафан» 18 августа был задержан один из нападавших — Артем Андреев.

Статус Андреева на данный момент неизвестен.

В сообществе «Straight Edge | sXe» ВКонтакте 18 августа появилось сообщение о сборе средств на адвоката одному из нападавших.

По факту нападения в полицию обратились депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга. 15 августа по факту нападения на акцию ЛГБТ на Марсовом поле было заведено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

Акция в поддержку ЛГБТ-сообщества прошла 12 августа на Марсовом поле. По данным «Фонтанки», еще до окончания акции у места проведения митинга начали собираться люди «спортивного телосложения». Вскоре они напали на участников ЛГБТ-акции на 2-м Садовом мосту и распылили в лицо активистам перцовый газ. В результате нападения пострадали около десяти человек, в том числе журналисты Current time и «Фонтанки».

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