В Сочи произошла авария с участием четырех автомобилей
Днем в субботу, 19 августа, на федеральной трассе на выезде из Хостинского тоннеля произошла авария с участием четырех легковых автомобилей.
Днем в субботу, 19 августа, на федеральной трассе на выезде из Хостинского тоннеля произошла авария с участием четырех легковых автомобилей.
Авария произошла на участке, где ведутся дорожные работы в районе Малого Ахуна. В красный
Одной из косвенных причин аварии стали дорожные работы, которые уже несколько месяцев ведутся на участке федеральной трассы от оздоровительного центра «Спутник» до Хостинского тоннеля. Ежедневно, особенно в будние дни, на этом участке образуются автомобильные пробки. Аварии с участием автомобилей здесь происходят не в первый раз, сообщает «Макс портал».