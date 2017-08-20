В Сочи произошла авария с участием четырех автомобилей

Авария произошла на участке, где ведутся дорожные работы в районе Малого Ахуна. В красный БМВ-кабриолет врезалась белая иномарка. В нее влетел «Фольксваген» и замкнул цепь столкновений «Рено Логан».

Одной из косвенных причин аварии стали дорожные работы, которые уже несколько месяцев ведутся на участке федеральной трассы от оздоровительного центра «Спутник» до Хостинского тоннеля. Ежедневно, особенно в будние дни, на этом участке образуются автомобильные пробки. Аварии с участием автомобилей здесь происходят не в первый раз, сообщает «Макс портал».