Иномарка повредила 5 машин и опрокинулась возле базы отдыха на Южном Урале

Иномарка повредила пять автомобилей, протаранила дерево и опрокинулась возле базы отдыха на озере Увильды, фотографиями с места происшествия южноуральцы поделились в соцсети.

Авария произошла днём 19 августа. По словам очевидцев, молодой водитель BMW двигался со скоростью не менее 170 км/ч.

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«Стал обгонять на повороте, не справился с управлением, водитель и пассажир Бумера живы и ни одной царапины», — рассказал автор снимков.

«Нашел где обгонять, там извилистая дорога, и машин на обочинах не протолкнуться», — написал другой участник обсуждения.