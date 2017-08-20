Иномарка повредила 5 машин и опрокинулась возле базы отдыха на Южном Урале
По словам очевидцев, автомобиль двигался на очень высокой скорости.
По словам очевидцев, автомобиль двигался на очень высокой скорости.
Иномарка повредила пять автомобилей, протаранила дерево и опрокинулась возле базы отдыха на озере Увильды, фотографиями с места происшествия южноуральцы поделились в соцсети.
Авария произошла днём 19 августа. По словам очевидцев, молодой водитель BMW двигался со скоростью не менее 170 км/ч.
«Стал обгонять на повороте, не справился с управлением, водитель и пассажир Бумера живы и ни одной царапины», — рассказал автор снимков.
«Нашел где обгонять, там извилистая дорога, и машин на обочинах не протолкнуться», — написал другой участник обсуждения.
Напомним, ранее житель Магнитогорска попал в реанимацию после того, как его сбил пенсионер на BMW.