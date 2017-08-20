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09:57 (мск), источник: АиФ Челябинск

Иномарка повредила 5 машин и опрокинулась возле базы отдыха на Южном Урале

По словам очевидцев, автомобиль двигался на очень высокой скорости.

Иномарка повредила пять автомобилей, протаранила дерево и опрокинулась возле базы отдыха на озере Увильды, фотографиями с места происшествия южноуральцы поделились в соцсети.

Авария произошла днём 19 августа. По словам очевидцев, молодой водитель BMW двигался со скоростью не менее 170 км/ч.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Стал обгонять на повороте, не справился с управлением, водитель и пассажир Бумера живы и ни одной царапины», — рассказал автор снимков.

«Нашел где обгонять, там извилистая дорога, и машин на обочинах не протолкнуться», — написал другой участник обсуждения.

Напомним, ранее житель Магнитогорска попал в реанимацию после того, как его сбил пенсионер на BMW.

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