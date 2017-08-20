Личность подозреваемого в убийстве чемпиона по пауэрлифтингу и бодибилдингу установлена

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Сегодня рано утром в Хабаровске убит неоднократный призер чемпионатов мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию в соцсетях. Момент убийства засняла камера наблюдения возле кафе «Галерея».



Видно, то в ходе драки Андрей получил удар ногой по голове, упал на землю, и его добили ударами в голову.



Происходящее также снимали на смартфоны несколько очевидцев.



Скорая увезла пострадавшего без сознания в реанимацию ККБ № 2, где позже он скончался.



В дежурную часть УМВД России по городу Хабаровску сообщение о случившемся поступило от врачей скорой. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), — следует из официального сообщения СКР по Хабаровскому краю.

Установлено, что около 7 часов утра 20 августа 2017 года на улице возле кафе, расположенного в центре Хабаровска, произошла драка между двумя посетителями заведения, в ходе которой мужчина (1992 г. р.) нанес несколько ударов мужчине (1985 г. р.). От полученных травм потерпевший скончался в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

После совершения преступления злоумышленник скрылся. Его личность установлена, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на его задержание.

Активную роль в расследовании принимают сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства краевого следственного управления.