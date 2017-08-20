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09:11 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Силовики нагрянули в тепличное хозяйство под Челябинском

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, 20 августа, ФедералПресс. Одно из тепличных хозяйств Челябинской области работало с нарушением закона. Сотрудники-нелегалы, которые незаконно выращивали овощи на землях Красноармейского района, задержаны, а их орудия труда — конфискованы.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Челябинской области провели оперативно-розыскные мероприятия в тепличном хозяйстве Красноармейского района.

На месте силовики обнаружили более десяти человек, которые трудились без документов и разрешений, что является нарушением миграционного законодательства. Всего было задержано 11 иностранцев за нарушение режима пребывания в России. В настоящее время они доставлены в местный отдел полиции для установления личности.

Работникам-нелегалам грозит штраф, проблемы ждут и их нанимателя, который подозревается в нарушении правил недропользования. «Сотрудниками полиции произведено изъятие одного глубинного насоса, четырех дизельных водяных станций, одного трактора, которые в настоящее время находятся на ответственном хранении в ОМВД России по Красноармейскому району», — говорится в сообщении ГУВД России по Челябинской области.

Теперь владельцу теплиц может грозить административное наказание за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности, уточнили в полиции. Как ранее сообщал.

«ФедералПресс», полиция регулярно проводит рейды по тепличным хозяйствам региона. Так, в прошлом году в шести муниципальных районах — Аргаяшском, Еткульском, Каслинском, Красноармейском, Сосновском и Чебаркульском — было обнаружено более 1300 незаконно действующих теплиц. В большинстве из них трудятся нелегалы, кроме того, используются вредные для растений и почвы химикаты.

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