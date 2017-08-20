Силовики нагрянули в тепличное хозяйство под Челябинском
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, 20 августа, ФедералПресс. Одно из тепличных хозяйств Челябинской области работало с нарушением закона.
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, 20 августа, ФедералПресс. Одно из тепличных хозяйств Челябинской области работало с нарушением закона.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Челябинской области провели
На месте силовики обнаружили более десяти человек, которые трудились без документов и разрешений, что является нарушением миграционного законодательства. Всего было задержано 11 иностранцев за нарушение режима пребывания в России. В настоящее время они доставлены в местный отдел полиции для установления личности.
Теперь владельцу теплиц может грозить административное наказание за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности, уточнили в полиции. Как ранее сообщал.
«ФедералПресс», полиция регулярно проводит рейды по тепличным хозяйствам региона. Так, в прошлом году в шести муниципальных районах — Аргаяшском, Еткульском, Каслинском, Красноармейском, Сосновском и Чебаркульском — было обнаружено более 1300 незаконно действующих теплиц. В большинстве из них трудятся нелегалы, кроме того, используются вредные для растений и почвы химикаты.