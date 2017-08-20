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08:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева до смерти забили в Хабаровске

Чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андрея Драчева убили в Хабаровске. Об этом сообщает AmurMedia.

По информации СМИ, спортсмен поддался на провокацию нетрезвого хулигана в одном из кафе города, после чего появилась группа молодых людей, которые жестоко избили Драчева. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу, где он скончался в реанимационном отделении.

Эту информацию подтвердил в своем Facebook шеф-редактор программы «Вести-Хабаровск», ведущий программы «Вести-спорт» Артем Баснин. В полиции отказались комментировать инцидент.

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29 июля на побережье Байкала был убит 20-летний чемпион Европы по вольной борьбе Юрий Власко. По данным следствия, после борцовского турнира, который проходил в бурятской столице, несколько спортсменов из разных регионов страны решили поехать на машинах к Байкалу. Они остановились на берегу возле села Горячинск. Ночью завязалась массовая драка, в которой участвовали отдыхающие молодые люди и один из местных жителей. В ходе потасовки Власко ударили ножом в грудь. Нападавший скрылся с места преступления.

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