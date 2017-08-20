Сделан прогноз числа жертв в случае мощного землетрясения в Молдове

Источник: Sputnik.md

О последствиях максимального по силе землетрясения с эпицентром во Вранче рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова руководитель Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Ион Илиеш.

Собеседник сообщил, что молдавскими учеными рассчитан сейсмический риск, который определяет человеческие и финансовые потери в случае максимально возможного по силе землетрясения.

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«При максимальном землетрясении или при возможном сценарии 1940 года, когда у нас произошло землетрясение магнитудой 7,4, у нас могут быть потери в размере 15,5 миллиардов леев — это по ценам пятилетней давности. По расчетам, порядка 130 человек могут погибнуть, раненых всегда получается в 5−8 раз больше, то есть более тысячи», — сказал ученый.

Собеседник добавил, что учеными также составлена так называемая Карта рационирования Республики Молдова, которая определяет сейсмический эффект и возможные разрушения в случае самого мощного землетрясения.

«Исходя из этой карты, юг Молдовы, это порядка 14%, составляет 8 баллов по 12-бальной шкале. 64%, в том числе и Кишинев, а также центральная и северная часть республики, относятся к 7-бальной зоне. Остальные 20% принадлежат 6-бальной зоне», — отметил Ион Илиеш.

Согласно 12-бальной градации интенсивности землетрясений (не шкала Рихтера — прим.ред), при землетрясении в шесть баллов сдвигается и падает мебель, лопаются оконные окна, наблюдается паника среди людей.

При толчках в семь баллов трудно стоять на ногах, трескаются стены кирпичных домов, падают лестничные пролёты и перекрытия строений, появляются оползни и трещины на дорогах, зимой — трескается лёд на реках и водоёмах. Есть дополнительная опасность — пожаров, аварий, коротких замыканий.