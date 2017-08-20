В Красноярске ливень привел к подтоплению домов и эвакуации жителей

Источник: РИА "Новости"

«В Железнодорожном районе проведена эвакуация из нескольких домов частного сектора. Сейчас в Красноярске мелкий дождь идет на убыль», — сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что организована охрана общественного порядка и имущества граждан в районе домов, попавших под затопление.

Кроме того, в результате сбоев работы подстанций в городе не работают 26 светофоров. В связи с этим на наиболее аварийных участках дополнительно выставлены наряды ДПС. На улицы города выведены дополнительные наряды полиции. Сообщается, что на нескольких улицах автобусы не могут проехать из-за подтопления.

В краевом управлении МЧС сообщили, что из-за дождя произошло частичное подтопление пяти участков придомовых территорий и участков дорог в Железнодорожном районе краевого центра.