Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Двенадцать советов, которые помогут полноценно отдохнуть
США узнали о данных о поставках двигателей из Украины в КНДР
Как сейчас живет Николай Караченцов: эксклюзивное видео актера
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Сотрудник ГИБДД заставил водителя 15 минут жать на тормоза
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву»
"Четвертый размер": СМИ о снимке Татьяны Арно
Путин испытает в Сирии разрушительное оружие - СМИ
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
"Ужас": русские туристы рассказали об отдыхе в Турции
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
8Тень Земли
1070 годовщина независимости Индии
10:09 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярске ливень привел к подтоплению домов и эвакуации жителей

КРАСНОЯРСК, 20 авг — РИА Новости. Затяжной дождь, начавшийся ночью, привел к подтоплению нескольких частных домов и эвакуации их жителей в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.

Источник: РИА "Новости"

«В Железнодорожном районе проведена эвакуация из нескольких домов частного сектора. Сейчас в Красноярске мелкий дождь идет на убыль», — сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что организована охрана общественного порядка и имущества граждан в районе домов, попавших под затопление.

Кроме того, в результате сбоев работы подстанций в городе не работают 26 светофоров. В связи с этим на наиболее аварийных участках дополнительно выставлены наряды ДПС. На улицы города выведены дополнительные наряды полиции. Сообщается, что на нескольких улицах автобусы не могут проехать из-за подтопления.

В краевом управлении МЧС сообщили, что из-за дождя произошло частичное подтопление пяти участков придомовых территорий и участков дорог в Железнодорожном районе краевого центра.

Сотрудники МЧС откачивают воду в домах на улице Партизана Железняка, Рабочей, Невской и на улице Космонавтов. Всего в устранении последствий проливного дождя задействовано 9 единиц техники. На данный момент ситуация в городе стабилизируется, однако все оперативные службы города продолжают работать в усиленном режиме.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Власти рассказали о состоянии пострадавших в Сургуте
Ростехнадзор одобрил взрывные работы на руднике «Мир»
Король Марокко помиловал 415 осужденных за терроризм
Трамп: протесты помогут восстановить разделенную страну
СМИ: генсек партии ХСС назвал Шрёдера «российским солдатом»
Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев убит в Хабаровске
В Тихом океане обнаружен затопленный крейсер «Индианаполис»
Спорт
Палыч — новый король. «Локомотив» смял чемпиона «Локомотив» в сумасшедшем матче вырвал волевую победу у «Спартака»
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
NASA показало сближение Земли с крупнейшим в истории астероидом NASA разработало компьютерную модель, благодаря которой можно увидеть траекторию движения астероида Florence
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
Как идея «бодипозитива» мешает женщинам заботиться о себе Психолог Ольга Гуманова считает, что бодипозитив — это хорошо, пока не отнимает у женщины право уделять внимание своему телу
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь