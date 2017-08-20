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09:12 (мск), источник: Tengrinews

Пропавшая после посещения салона красоты карагандинка найдена в Жезказгане

Пропавшая после посещения салона красоты карагандинка найдена, передает корреспондент Tengrinews.kz. Девушку нашли в городе Жезказган.

Источник: Tengrinews

Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Она уже вернулась в семью. О местонахождении пропавшей родным сообщила жительница Жезказгана. Она увидела фотографии девушки в СМИ и узнала в ней свою гостью, которая накануне приехала к ней домой вместе с сестренкой. Женщина незамедлительно позвонила родственникам Ырысжан и сообщила свой адрес.

«Эта женщина сказала, что Ырысжан приехала к ней вместе с ее сестренкой. Переночевала у них и на следующий день пошла искать работу. Она назвала свой адрес и отец Ырысжан сразу же выехал в Жезказган.

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Он привез ее домой. К счастью с ней все в порядке", — сообщил дядя девушки Бекболат Нуржанов. Также стала известна причина, по которой девушка решила уехать в чужой город, не предупредив родных. По словам отца Ырысжан, таким образом она хотела стать самостоятельной.

«Ырысжан в душе еще ребенок. У нее розовые очки и она смотрит на мир сквозь эти стекла. Причиной ее подобного исчезновения стало желание помочь нам. Она хотела стать самостоятельной, встать на ноги и работать, чтобы не висеть на нашей шее. Хотела сама снять жилье. Понимаете, я постоянно пропадаю на работе. Можно сказать не вижу, как растут дети. У нас, как и у всех, есть кредиты. А Ырысжан все это видит. Мы не бедствуем, но и по курортам заграничным не гуляем. А в этом году она закончила школу. Ей не хватило баллов, чтобы поступить на грант. Вот она и хотела облегчить нам жизнь, чтобы мы не платили за нее», — рассказал отец девушки.

При этом глава семейства добавил, что никто из домачадцев Ырысжан никогда за ЕНТ не упрекал. Она старший ребенок в семье. Сейчас девушка осознала всю серьезность ситуации и просит у всех прощения.

«Мы серьезно поговорили с ней. Она все поняла и осознала. Мы объяснили ей, что сначала нужно получить образование. Что будем делать дальше, учиться или работать, пока не решили. Хочу поблагодарить всех, кто нам помог ее найти. Благодарим ваше информационное агентство, полицейских и волонтеров! Желаем, чтобы никто не пережил то, что пережили мы», — добавил мужчина.

Напомним, 18-летняя жительница Каркаралинского района Карагандинской области Ырысжан Нуржанова пропала 15 августа после посещения салона красоты на окраине Майкудука. Родные девушки обратились за помощью. В Караганду девушка приехала 13 августа, накануне свадьбы двоюродной сестры. Она остановилась у родственников в микрорайоне «Майкудук». 15 августа девушка вышла из дома и направилась в салон красоты, который находится в микрорайоне № 12. Из салона она вышла примерно в 14.25, и после этого связь с ней оборвалась.

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