Четверо пострадавших при нападении в Сургуте остаются в тяжелом состоянии

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 20 августа. Четверо из семи пострадавших в субботу при нападении мужчины с ножом в Сургуте остаются в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в воскресенье в департаменте общественных связей губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.

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«Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом. Состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, один человек вчера [в субботу] отпущен домой», — сказали там.

В субботу мужчина напал с ножом на прохожих в Сургуте, ранения различной степени тяжести получили семь человек, все пострадавшие были госпитализированы. На место незамедлительно прибыли сотрудники ППС, нападавший был ликвидирован.