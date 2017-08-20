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09:24 (мск), источник: ТАСС

Четверо пострадавших при нападении в Сургуте остаются в тяжелом состоянии

Состояние еще двоих человек оценивается как средней степени тяжести.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 20 августа. Четверо из семи пострадавших в субботу при нападении мужчины с ножом в Сургуте остаются в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в воскресенье в департаменте общественных связей губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.

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«Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом. Состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, один человек вчера [в субботу] отпущен домой», — сказали там.

В субботу мужчина напал с ножом на прохожих в Сургуте, ранения различной степени тяжести получили семь человек, все пострадавшие были госпитализированы. На место незамедлительно прибыли сотрудники ППС, нападавший был ликвидирован.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, следователи уже установили его личность. По предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения. По словам Петренко, на молодого человека запрошены материалы, будет проверяться информация о возможных психических отклонениях у него.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Ханзяров МитиноМосква
Сейчас столица нашей Родины – Москва, Питер, Московская и Ленинградские области (как и вся наша страна в целом!) партией власти «ЕР» превращена в «проходной...
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