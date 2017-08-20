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09:46 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровске начали проверку после хлопка бытового газа в доме

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Следователи в Хабаровске начали проверку после хлопка бытового газа в жилом доме, в результате которого были повреждены четыре квартиры, сообщает СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в воскресенье утром в 10-этажном доме в Хабаровске.

«Утром 20 августа 2017 года в квартире на 8 этаже жилого дома, расположенного в Краснофлотском районе Хабаровска, произошел хлопок, в результате которого были повреждены 4 квартиры. По предварительным данным, причиной произошедшего стал бытовой газ. Никто из людей не пострадал», — говорится в сообщении.

По данному факту следователи начали доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. ​

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