В Хабаровске начали проверку после хлопка бытового газа в доме

Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в воскресенье утром в 10-этажном доме в Хабаровске.

«Утром 20 августа 2017 года в квартире на 8 этаже жилого дома, расположенного в Краснофлотском районе Хабаровска, произошел хлопок, в результате которого были повреждены 4 квартиры. По предварительным данным, причиной произошедшего стал бытовой газ. Никто из людей не пострадал», — говорится в сообщении.