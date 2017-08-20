В Хабаровске начали проверку после хлопка бытового газа в доме
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Следователи в Хабаровске начали проверку после хлопка бытового газа в жилом доме, в результате которого были повреждены четыре квартиры, сообщает СК РФ.
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Следователи в Хабаровске начали проверку после хлопка бытового газа в жилом доме, в результате которого были повреждены четыре квартиры, сообщает СК РФ.
Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в воскресенье утром в 10-этажном доме в Хабаровске.
«Утром 20 августа 2017 года в квартире на 8 этаже жилого дома, расположенного в Краснофлотском районе Хабаровска, произошел хлопок, в результате которого были повреждены 4 квартиры. По предварительным данным, причиной произошедшего стал бытовой газ. Никто из людей не пострадал», — говорится в сообщении.
По данному факту следователи начали доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.