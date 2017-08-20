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09:22 (мск), источник: ИА Башинформ

Разлив нефти под Уфой ликвидирован, угрозы окружающей среде и водным объектам нет — эколог

УФА, 20 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Разлив нефти под Уфой ликвидирован, угрозы окружающей среде и водным объектам нет. Об этом заявила начальник Уфимского территориального управления Минэкологии РБ Альфия Абзелилова.

«Произошел отказ скважины. Всё заметили вовремя, обнаружили очень быстро. На приборах упал датчик давления, также поступили сигналы от местных жителей. Мы вместе со службой МЧС сразу выехали на место происшествия, — рассказала агентству “Башинформ” эколог. — Площадь разлива небольшая, не более 35 кв. метров, по объему менее 1 куба. До ближайших домов около 300 метров».

Эколог подчеркнула, что ситуация находится под контролем, все необходимые работы были произведены. Предстоит еще сделать рекультивацию — убрать весь верхний слой почвы. Какая-либо угроза окружающей среде и водным объектам отсутствует. Специалисты будут продолжать мониторить обстановку.

Напомним, сообщения, фотографии и видео о разливе нефти близ деревни Ясный недалеко от уфимской Дмитриевки появились в субботу в соцсетях. На фотографиях и видео видно, что горючая жидкость вытекает на проселочную дорогу.

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