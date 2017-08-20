К борьбе с огнем в Усть-Донецком районе подключилась группа «Авиалесоохраны»
От областного управления МЧС поступила уточненная информация по пожару в
От областного управления МЧС поступила уточненная информация по пожару в
При этом угроза распространения пламени на населенные пункты снята. На сегодняшний день произведена опашка населенных пунктов на расстоянии в 900 километров.
19 августа к тушению подключили семь воздушных судов: 4 от МЧС, 2 из них — Бе-200ЧС, еще 3 от ЮВО. Всего произведено 276 сбросов воды (1563 тонн).
В связи с опасностью ситуации было принято решение об усилении группировки. Таким образом привлекли представителей
20 августа в 4 часа 30 минут в Ростовскую область прибыл Ил-76 МЧС России с
В МЧС рассказали, что ситуация находится под контролем, пострадавших нет. Всего в тушении задействовано порядка 800 человек и 200 единиц техники.