К борьбе с огнем в Усть-Донецком районе подключилась группа «Авиалесоохраны»

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

При этом угроза распространения пламени на населенные пункты снята. На сегодняшний день произведена опашка населенных пунктов на расстоянии в 900 километров.

19 августа к тушению подключили семь воздушных судов: 4 от МЧС, 2 из них — Бе-200ЧС, еще 3 от ЮВО. Всего произведено 276 сбросов воды (1563 тонн).

В связи с опасностью ситуации было принято решение об усилении группировки. Таким образом привлекли представителей Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского краёв — около 100 человек и 20 единиц техники.

20 августа в 4 часа 30 минут в Ростовскую область прибыл Ил-76 МЧС России с парашютно-десантной пожарной службой федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» Федерального агентства лесного хозяйства. Это 96 специалистов со всей необходимой экипировкой и лесопожарным оборудованием.