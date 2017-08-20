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10:57 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

К борьбе с огнем в Усть-Донецком районе подключилась группа «Авиалесоохраны»

От областного управления МЧС поступила уточненная информация по пожару в Усть-Донецком районе. Так по состоянию на 7 часов утра 20 августа огонь охватил площадь в 4200 гектаров.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

При этом угроза распространения пламени на населенные пункты снята. На сегодняшний день произведена опашка населенных пунктов на расстоянии в 900 километров.

19 августа к тушению подключили семь воздушных судов: 4 от МЧС, 2 из них — Бе-200ЧС, еще 3 от ЮВО. Всего произведено 276 сбросов воды (1563 тонн).

В связи с опасностью ситуации было принято решение об усилении группировки. Таким образом привлекли представителей Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского краёв — около 100 человек и 20 единиц техники.

20 августа в 4 часа 30 минут в Ростовскую область прибыл Ил-76 МЧС России с парашютно-десантной пожарной службой федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» Федерального агентства лесного хозяйства. Это 96 специалистов со всей необходимой экипировкой и лесопожарным оборудованием.

В МЧС рассказали, что ситуация находится под контролем, пострадавших нет. Всего в тушении задействовано порядка 800 человек и 200 единиц техники.

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