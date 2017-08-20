Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Двенадцать советов, которые помогут полноценно отдохнуть
Как сделать вкусное полезным: 5 идей
Военным разрешили изымать земли у граждан
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Сотрудник ГИБДД заставил водителя 15 минут жать на тормоза
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву»
Тяжелый дрон РФ получит двигатель от истребителя Су-57 – СМИ
СМИ о "развратном" фото 43-летней Судзиловской
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
"Ужас": русские туристы рассказали об отдыхе в Турции
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
8Тень Земли
1070 годовщина независимости Индии
09:42 (мск), источник: Интерфакс

Ростехнадзор одобрил взрывные работы на руднике «Мир»

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU — Компания «АЛРОСА» проведет ряд узконаправленных взрывов для расширения прорана между карьером и шахтой рудника «Мир» ради продолжения безопасного поиска шахтеров, сообщает пресс-служба компании.

Источник: РИА "Новости"

Данное решение было принято компанией на экстренном совещании в Мирном с представителями МЧС, Ростехнадзора, Сибирского отделения Российской Академии Наук, МВД, ФСБ, «НТЦ-Новотек», института «Якутнипроалмаз».

Осуществлены расчеты, позволяющие гарантировать безопасность взрывных работ для жизни находящихся под землей горняков. Ростехнадзор выдал разрешение на проведение операции.
Пресс-служба "АЛРОСА"
Читайте также
Спасатели прекратили поиски четырех шахтеров на руднике «Мир»

По состоянию на воскресенье 8 часов по местному времени (6:00 мск), объем воды в карьере превысил 12,5 тыс. кубометров, «одномоментный ее прорыв в шахту угрожает жизни спасателей, ведущих поисковые работы». Попытки по управляемому спуску воды не принесли результата. Более того, возникла угроза подтопления группировки насосных агрегатов на горизонте -210, а также выхода из строя систем энергоснабжения, вентиляции и освещения.

Пресс-служба компании подчеркивает, что федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности запрещают спасателям вести работы в создавшихся условиях.

При проведенной операции спасатели и шахтеры смогут продолжить поиски пропавших горняков на горизонте -210 без риска для жизни.

В результате аварии на руднике «Мир» компании «АЛРОСА» 4 августа были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта. Из 151 шахтера спасены 143, поиски восьми горнорабочих продолжаются.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Священник из Евпатории попросил власти создать в Крыму нудистский пляж
Российский Ту-154 пролетел над Пентагоном и Белым домом
Власти рассказали о состоянии пострадавших в Сургуте
Король Марокко помиловал 415 осужденных за терроризм
Трамп: протесты помогут восстановить разделенную страну
СМИ: генсек партии ХСС назвал Шрёдера «российским солдатом»
Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев убит в Хабаровске
В Тихом океане обнаружен затопленный крейсер «Индианаполис»
Спорт
Палыч — новый король. «Локомотив» смял чемпиона «Локомотив» в сумасшедшем матче вырвал волевую победу у «Спартака»
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
NASA показало сближение Земли с крупнейшим в истории астероидом NASA разработало компьютерную модель, благодаря которой можно увидеть траекторию движения астероида Florence
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Как продать жилье, купленное в браке?
Военным разрешили изымать земли у граждан
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Петербург сократит выдачу разрешений на строительство жилья
Леди
Как идея «бодипозитива» мешает женщинам заботиться о себе Психолог Ольга Гуманова считает, что бодипозитив — это хорошо, пока не отнимает у женщины право уделять внимание своему телу
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь