Ростехнадзор одобрил взрывные работы на руднике «Мир»

Источник: РИА "Новости"

Данное решение было принято компанией на экстренном совещании в Мирном с представителями МЧС, Ростехнадзора, Сибирского отделения Российской Академии Наук, МВД, ФСБ, «НТЦ-Новотек», института «Якутнипроалмаз».

Осуществлены расчеты, позволяющие гарантировать безопасность взрывных работ для жизни находящихся под землей горняков. Ростехнадзор выдал разрешение на проведение операции. Пресс-служба "АЛРОСА"

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По состоянию на воскресенье 8 часов по местному времени (6:00 мск), объем воды в карьере превысил 12,5 тыс. кубометров, «одномоментный ее прорыв в шахту угрожает жизни спасателей, ведущих поисковые работы». Попытки по управляемому спуску воды не принесли результата. Более того, возникла угроза подтопления группировки насосных агрегатов на горизонте -210, а также выхода из строя систем энергоснабжения, вентиляции и освещения.

Пресс-служба компании подчеркивает, что федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности запрещают спасателям вести работы в создавшихся условиях.

При проведенной операции спасатели и шахтеры смогут продолжить поиски пропавших горняков на горизонте -210 без риска для жизни.