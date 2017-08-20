Джип едва не отправился в морское плавание из-за прилива в Приморье
Машину спасли, но она немного пострадала.
Машину спасли, но она немного пострадала.
Владивосток, 20 августа, PrimaMedia.
Побороться со стихией пришлось отдыхающим на пляже в Хасанском районе Приморья: прилив начал сносить автомобиль туристов в море. Путем долгих усилий машину все же спасли, но она немного пострадала, рассказал ИА PrimaMedia очевидец.
Опасную ситуацию собеседник агентства наблюдал в четверг, 17 августа, в бухте Табунной, что в Безверхово: с помощью джипа другие отдыхающие спускали на воду гидроцикл. До обеда с этим проблем не было, а вот после обеда прилив застал любителей водных мотоциклов врасплох.
— Начался прилив, и машину начало сносить в воду. Ее