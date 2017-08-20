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09:59 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Джип едва не отправился в морское плавание из-за прилива в Приморье

Машину спасли, но она немного пострадала.

Владивосток, 20 августа, PrimaMedia.

Побороться со стихией пришлось отдыхающим на пляже в Хасанском районе Приморья: прилив начал сносить автомобиль туристов в море. Путем долгих усилий машину все же спасли, но она немного пострадала, рассказал ИА PrimaMedia очевидец.

Опасную ситуацию собеседник агентства наблюдал в четверг, 17 августа, в бухте Табунной, что в Безверхово: с помощью джипа другие отдыхающие спускали на воду гидроцикл. До обеда с этим проблем не было, а вот после обеда прилив застал любителей водных мотоциклов врасплох.

— Начался прилив, и машину начало сносить в воду. Ее какое-то время вытягивали обратно, в итоге спасли, но оторвали бампер, — уточнил очевидец.

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