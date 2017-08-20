Южноуральцы вынесли из санатория 114 тысяч рублей, вскрыв сейф монтировкой

Жители Миасса взяты под стражу по обвинению в краже вещей и крупной суммы денег из санатория, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сообщение о преступлении на территории одного из учреждений под Чебаркулём поступило в полицию ещё 5 августа. Сотрудники санатория рассказали, что неизвестные проникли в корпус, взломав дверь монтировкой, Тем же способом воры вскрыли сейф, а деньги и другие ценности унесли в сумке и рюкзаке, которые взяли на месте преступления.

«Чебаркульскими оперативниками были задержаны два жителя города Миасс. Неработающие, ранее неоднократно судимые за имущественные преступления мужчины, 1982 и 1984 годов рождения, сознались в совершении преступления, рассказав, что поделили украденные вещи и деньги пополам», — уточнили в полиции.