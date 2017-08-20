Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Интимную гигиену признали травмоопасной
США узнали о данных о поставках двигателей из Украины в КНДР
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью – СМИ
Путин испытает в Сирии разрушительное оружие - СМИ
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
"Ужас": русские туристы рассказали об отдыхе в Турции
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
8Тень Земли
1070 годовщина независимости Индии
09:39 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральцы вынесли из санатория 114 тысяч рублей, вскрыв сейф монтировкой

Мужчины задержаны и взяты под стражу.

Жители Миасса взяты под стражу по обвинению в краже вещей и крупной суммы денег из санатория, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сообщение о преступлении на территории одного из учреждений под Чебаркулём поступило в полицию ещё 5 августа. Сотрудники санатория рассказали, что неизвестные проникли в корпус, взломав дверь монтировкой, Тем же способом воры вскрыли сейф, а деньги и другие ценности унесли в сумке и рюкзаке, которые взяли на месте преступления.

«Чебаркульскими оперативниками были задержаны два жителя города Миасс. Неработающие, ранее неоднократно судимые за имущественные преступления мужчины, 1982 и 1984 годов рождения, сознались в совершении преступления, рассказав, что поделили украденные вещи и деньги пополам», — уточнили в полиции.

У мужчин изъяли 114 тысяч рублей и часть похищенного имущества. За кражу южноуральцам грозит до шести лет лишения свободы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Южноуралец продаёт верблюда через Интернет
Власти рассказали о состоянии пострадавших в Сургуте
Ростехнадзор одобрил взрывные работы на руднике «Мир»
Король Марокко помиловал 415 осужденных за терроризм
Трамп: протесты помогут восстановить разделенную страну
СМИ: генсек партии ХСС назвал Шрёдера «российским солдатом»
Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев убит в Хабаровске
В Тихом океане обнаружен затопленный крейсер «Индианаполис»
Спорт
Палыч — новый король. «Локомотив» смял чемпиона «Локомотив» в сумасшедшем матче вырвал волевую победу у «Спартака»
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
NASA показало сближение Земли с крупнейшим в истории астероидом NASA разработало компьютерную модель, благодаря которой можно увидеть траекторию движения астероида Florence
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Как продать жилье, купленное в браке?
Военным разрешили изымать земли у граждан
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Петербург сократит выдачу разрешений на строительство жилья
Леди
Как идея «бодипозитива» мешает женщинам заботиться о себе Психолог Ольга Гуманова считает, что бодипозитив — это хорошо, пока не отнимает у женщины право уделять внимание своему телу
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь