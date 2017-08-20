На пляже в Сочи нашли тело 23-летнего парня из Башкирии, возможно, его убили

Его тело обнаружили на пляже «Маяк» города Сочи.

Следователи, выехавшие на место происшествия, установили, что на теле имеются следы насилия. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы. Как сообщают друзья погибшего, Газинур был студентом Российского государственного геологоразведочного университета им. Орджоникидзе в Москве.

Как он оказался на пляже Сочи и почему его убили — пока неизвестно.

— Газинур запомнился мне невысоким ростом и очень моложавой внешностью, он студентом вуза выглядел как ученик 9 класса. Хороший парень, учился хорошо и не создавал проблем ни себе ни нам, — вспоминает о нем руководитель Ассоциации студентов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге Азат Бадранов. — От имени всей Ассоциации выражаем соболезнования родным и близким Газинура. Крепитесь.