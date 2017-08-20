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09:38 (мск), источник: PROUFU.ru

На пляже в Сочи нашли тело 23-летнего парня из Башкирии, возможно, его убили

Ночью с 17 по 18 августа стало известно о смерти 23-летнего уроженца из Башкирии Газинура Г.

Его тело обнаружили на пляже «Маяк» города Сочи.

Следователи, выехавшие на место происшествия, установили, что на теле имеются следы насилия. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы. Как сообщают друзья погибшего, Газинур был студентом Российского государственного геологоразведочного университета им. Орджоникидзе в Москве.

Как он оказался на пляже Сочи и почему его убили — пока неизвестно.

 — Газинур запомнился мне невысоким ростом и очень моложавой внешностью, он студентом вуза выглядел как ученик 9 класса. Хороший парень, учился хорошо и не создавал проблем ни себе ни нам, — вспоминает о нем руководитель Ассоциации студентов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге Азат Бадранов. — От имени всей Ассоциации выражаем соболезнования родным и близким Газинура. Крепитесь.

Родственники погибшего, помимо горя утраты близкого, оказались в трудной ситуации: у них нет средств, чтобы забрать тело и привезти его на Родину, в с. Акъяр Хайбуллинского района, откуда родом Газинур. Как выяснилось, для этого необходимо 100 тысяч рублей.

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