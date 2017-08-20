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10:11 (мск), источник: Nakanune.ru

Ночью в Екатеринбурге иномарка влетела в кирпичный забор

В Екатеринбурге ночью после празднования Дня города произошло серьезное ДТП.

Водитель на CITROEN угодил в кирпичную стену, сообщили Накануне.RU в службе спасения «Сова».

Инцидент произошел на ул. Серафимы Дерябиной, напротив дома № 16. Водитель на иномарке не справился с управлением, что привело к аварии.

Об обстоятельствах ДТП рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по городу Екатеринбургу: «Водитель, 1985 г. р. рождения, на высокой скорости двигался по ул. Серафимы Дерябиной в сторону Шаумяна, вылетел и ударился колесом об бордюрный камень, потом в еще один, а после в кирпичную стену».

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В салоне машины находились пять человек, четверо получили травмы.

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