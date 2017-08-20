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10:53 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Новочеркасске на Крупской произошел хлопок газа, есть пострадавший

19 августа в Новочеркасске в одном из частных домов на улице Крупской произошел хлопок газа. Пострадал один человек. Об этом сообщает ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

По данным источника, информация о ЧП поступила на пульт дежурного в 22 часа 55 минут. Специалисты поспешили на вызов. Они отключили газопровод и провели осмотр места происшествия. Предположительно, хлопок произошел в результате самовольной установки водогрейной колонки.

При этом в пресс-службе компании отметили, что во время проверки и техобслуживания в сентябре 2016 года колонки не было. Так жителям Дона напоминают: устанавливать или менять оборудование необходимо только с представителями специальных организаций. На Дону такой организацией является ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

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