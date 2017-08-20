В Новочеркасске на Крупской произошел хлопок газа, есть пострадавший

По данным источника, информация о ЧП поступила на пульт дежурного в 22 часа 55 минут. Специалисты поспешили на вызов. Они отключили газопровод и провели осмотр места происшествия. Предположительно, хлопок произошел в результате самовольной установки водогрейной колонки.

При этом в пресс-службе компании отметили, что во время проверки и техобслуживания в сентябре 2016 года колонки не было. Так жителям Дона напоминают: устанавливать или менять оборудование необходимо только с представителями специальных организаций. На Дону такой организацией является ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».