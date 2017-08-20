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10:33 (мск), источник: VN.ru

Четыре автомобиля попали в аварию на Ордынском шоссе

Утром 20 августа неподалеку от поселка 8 марта Верх-Тулинского сельсовета, столкнулись четыре автомобиля. По словам очевидцев аварии, водитель седана BMW обгонял Honda HR-V и Toyota Platz, однако задел идущий навстречу «ВАЗ-2107».

В результате неосторожного маневра BMW, ВАЗ и Honda врезались в Toyota Platz. По данным Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», в аварии пострадали 2 человека. У водителя «ВАЗ-2107» различные переломы, а у женщины из Toyota Platz — перелом ноги. Водитель седана BMW не пострадал. Как сообщают очевидцы аварии, он находился в своем автомобиле, стоящем на обочине, пока на месте аварии работали сотрудники ДПС, пожарной бригады и спасательной службы.

Наполним, что это уже не первая серьезная авария на Ордынской трассе, о чем ранее сообщал VN.ru. Вечером 1 января 2917 года 77-летний водитель седана Lada Kalina ехал по трассе К-17 Р. На 76-м километре он повернул на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с ВАЗ-21099, которым управлял 56-летний мужчина. Пострадали восемь человек, один из них — водитель ВАЗ-2109 — погиб на месте, семь человек госпитализированы. Среди них — двое пятилетних детей.

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