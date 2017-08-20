В Красноярске из-за сильного ливня введен режим ЧС
В департаменте городского хозяйства заявили, что откачивающая техника работает во всех районах города.
В департаменте городского хозяйства заявили, что откачивающая техника работает во всех районах города.
КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Режим ЧС введен в Красноярске
Три человека (из подтопленных территорий — прим. ТАСС) эвакуированы в профилакторий “Лесной”. За эти сутки в Красноярске выпала практически месячная норма осадков — 68 мм. С 12 часов (8:00 мск) в городе введен режим ЧС.
По словам
В первую очередь выезжают на магистральные улицы и на проблемные участки — их в городе 27. Это низины, под мостами, там где нет ливневой канализации. Они под наблюдением, техника откачивает воду там в оперативном порядке. Если горожане замечают трудности с водой на проезжей части — нужно оставить заявку оперативной службе.
Ранее ТАСС сообщал, что в воскресенье сильный затяжной ливень подтопил низины в Красноярске. По данным ГУ МВД, в связи с ухудшением погодных условий в городе осложнилась ситуация на дорогах — водителям рекомендовано не пользоваться автомобилями. Участковые уполномоченные проводят поквартирный обход домов с целью выявления одиноких и престарелых граждан. Для предупреждения фактов мародерства и оказания помощи пострадавшим