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11:33 (мск), источник: ТАСС

В Красноярске из-за сильного ливня введен режим ЧС

В департаменте городского хозяйства заявили, что откачивающая техника работает во всех районах города.

КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Режим ЧС введен в Красноярске из-за сильного ливня, который подтопил частные дома и нарушил передвижение автомобилей по магистралям города. Об этом сообщили в воскресенье в мэрии города.

Три человека (из подтопленных территорий — прим. ТАСС) эвакуированы в профилакторий “Лесной”. За эти сутки в Красноярске выпала практически месячная норма осадков — 68 мм. С 12 часов (8:00 мск) в городе введен режим ЧС.
Мэрия Красноярска

По словам пресс-секретаря департамента городского хозяйства Светланы Трушковой в Красноярске в готовности все единицы откачивающей техники — они работают во всех районах города. Она отметила, что одновременно откачать воду в сложных точках не получится, поэтому выбраны приоритетные участки.

В первую очередь выезжают на магистральные улицы и на проблемные участки — их в городе 27. Это низины, под мостами, там где нет ливневой канализации. Они под наблюдением, техника откачивает воду там в оперативном порядке. Если горожане замечают трудности с водой на проезжей части — нужно оставить заявку оперативной службе.
Светлана Трушкова
Пресс-секретарь департамента городского хозяйства

Ранее ТАСС сообщал, что в воскресенье сильный затяжной ливень подтопил низины в Красноярске. По данным ГУ МВД, в связи с ухудшением погодных условий в городе осложнилась ситуация на дорогах — водителям рекомендовано не пользоваться автомобилями. Участковые уполномоченные проводят поквартирный обход домов с целью выявления одиноких и престарелых граждан. Для предупреждения фактов мародерства и оказания помощи пострадавшим из-за стихии в районах подтопления дополнительно задействовано около 100 сотрудников полиции.

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Сильнейший ливень превратил Красноярск в огромный водоем
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10:42 (мск)© Ньюстюб
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