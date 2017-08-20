В Красноярске из-за сильного ливня введен режим ЧС

В первую очередь выезжают на магистральные улицы и на проблемные участки — их в городе 27. Это низины, под мостами, там где нет ливневой канализации. Они под наблюдением, техника откачивает воду там в оперативном порядке. Если горожане замечают трудности с водой на проезжей части — нужно оставить заявку оперативной службе.

Светлана Трушкова Пресс-секретарь департамента городского хозяйства