Свадьба в центре Челябинска закончилась дракой со стрельбой
Очевидцы потасовки сняли произошедший на Кировке инцидент на видео.
Очевидцы потасовки сняли произошедший на Кировке инцидент на видео.
Свадьба в центре Челябинска закончилась дракой со стрельбой — очевидцы потасовки сняли происшествие на видео, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Инцидент произошел в ночь на субботу, 19 августа. По данным очевидцев, молодожены вместе с друзьями и родственниками отмечали свадьбу в одном из кафе на Кировке. В
«Три участника данных событий в настоящее время задержаны. Сейчас проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение», — уточнили в ГУ МВД региона. Там также добавили, что информация по пострадавшим еще уточняется. Мотивы и подробности конфликта пока не разглашаются.
Местные жители, прогуливавшиеся в момент драки по Кировке, сняли происходящее на видео. На кадрах видно, что случайные прохожие, ставшие очевидцами происшествия, испуганы тем, как нарядные люди в грубой форме выясняют отношения и гоняются друг за другом с кулаками и оружием.