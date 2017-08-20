Свадьба в центре Челябинска закончилась дракой со стрельбой — очевидцы потасовки сняли происшествие на видео, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в ночь на субботу, 19 августа. По данным очевидцев, молодожены вместе с друзьями и родственниками отмечали свадьбу в одном из кафе на Кировке. В какой-то момент между гостями и другими отдыхающими произошел конфликт, который перерос в драку на пешеходной улице и закончился стрельбой из травматического оружия.

«Три участника данных событий в настоящее время задержаны. Сейчас проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение», — уточнили в ГУ МВД региона. Там также добавили, что информация по пострадавшим еще уточняется. Мотивы и подробности конфликта пока не разглашаются.