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10:45 (мск), источник: dostup1.ru

Свадьба в центре Челябинска закончилась дракой со стрельбой

Очевидцы потасовки сняли произошедший на Кировке инцидент на видео.

Свадьба в центре Челябинска закончилась дракой со стрельбой — очевидцы потасовки сняли происшествие на видео, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в ночь на субботу, 19 августа. По данным очевидцев, молодожены вместе с друзьями и родственниками отмечали свадьбу в одном из кафе на Кировке. В какой-то момент между гостями и другими отдыхающими произошел конфликт, который перерос в драку на пешеходной улице и закончился стрельбой из травматического оружия.

«Три участника данных событий в настоящее время задержаны. Сейчас проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение», — уточнили в ГУ МВД региона. Там также добавили, что информация по пострадавшим еще уточняется. Мотивы и подробности конфликта пока не разглашаются.

Местные жители, прогуливавшиеся в момент драки по Кировке, сняли происходящее на видео. На кадрах видно, что случайные прохожие, ставшие очевидцами происшествия, испуганы тем, как нарядные люди в грубой форме выясняют отношения и гоняются друг за другом с кулаками и оружием.

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