Военные ЮВО направились в Волгоградскую область для тушения лесного пожара

Источник: РИА Новости

«Более 100 военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) и 7 единиц специальной и автомобильной техники направлены для предотвращения распространения и ликвидации природного пожара в районе поселка Гурмак в Волгоградской области. Площадь очагов возгорания составляет около 300 гектар. Угрозы населенным пунктам и объектам Минобороны РФ пожар не представляет», — говорится в сообщении.

В связи с установившейся жаркой погодой на территории ЮВО, а также высокой степенью пожароопасности для ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов созданы и содержатся 20 сводных отрядов.