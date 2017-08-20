Автомобиль сбил нескольких пешеходов в Петербурге
Москва. 20 августа. INTERFAX.RU — Полиция Петербурга выясняет обстоятельства
Москва. 20 августа. INTERFAX.RU — Полиция Петербурга выясняет обстоятельства
«19 августа около 21:30 у дома 6 на Промышленной улице водитель автомобиля “Фольксваген Поло” по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов», — говорится в сообщении МВД.
«Водитель задержан», — отмечается в сообщении.
По данному факту проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего.