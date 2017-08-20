Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Двенадцать советов, которые помогут полноценно отдохнуть
Улюкаев в зале суда пошутил о ситуации в экономике России
Как сейчас живет Николай Караченцов: эксклюзивное видео актера
Иван Ургант сильно похудел
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Сотрудник ГИБДД заставил водителя 15 минут жать на тормоза
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву»
Тяжелый дрон РФ получит двигатель от истребителя Су-57 – СМИ
СМИ о "развратном" фото 43-летней Судзиловской
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
"Ужас": русские туристы рассказали об отдыхе в Турции
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
11:20 (мск), источник: Интерфакс

Автомобиль сбил нескольких пешеходов в Петербурге

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU — Полиция Петербурга выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с погибшим и пострадавшими, при котором автомобиль сбил нескольких пешеходов в Кировском районе города, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону в воскресенье.

«19 августа около 21:30 у дома 6 на Промышленной улице водитель автомобиля “Фольксваген Поло” по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов», — говорится в сообщении МВД.

В результате дорожной аварии погибла женщина, еще трое граждан госпитализированы в тяжелом состоянии.

«Водитель задержан», — отмечается в сообщении.

По данному факту проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Священник из Евпатории попросил власти создать в Крыму нудистский пляж
Российский Ту-154 пролетел над Пентагоном и Белым домом
Власти рассказали о состоянии пострадавших в Сургуте
Ростехнадзор одобрил взрывные работы на руднике «Мир»
Король Марокко помиловал 415 осужденных за терроризм
Имама мечети заподозрили в организации теракта в Барселоне
В Красноярске из-за сильного ливня введен режим ЧС
Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев убит в Хабаровске
Каждый пятый россиянин не знает, что отцы могут уходить в декрет
Спорт
Смолов вернется в Ростове «Зенит» сыграет в Перми против «Амкара», «Динамо» и «Уфа» выяснят отношения в Москве, а Смолов вернется на поле в Премьер-лиге в выездном матче с «Ростовом»
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
NASA показало сближение Земли с крупнейшим в истории астероидом NASA разработало компьютерную модель, благодаря которой можно увидеть траекторию движения астероида Florence
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Известного шансонье обвинили в афере при строительстве коттеджей
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь