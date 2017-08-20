Полицейские задержали грабителей золота и косметики

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Новосибирской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (Кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается местонахождение похищенного.

Красота, как известно, страшная сила. Возможно именно она заставила пойти на преступление 28-летнюю жительницу Ленинского района, ранее не попадавшей в поле зрения правоохранителей. Девушка проникла в магазин парфюмерии и косметики, расположенный на улице Кошурникова, и похитила с витрины несколько флаконов туалетной воды. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей. Сотрудники магазина обратились в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в совершении преступления была задержана сотрудниками уголовного розыска.