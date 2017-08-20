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14:12 (мск), источник: VN.ru

Полицейские задержали грабителей золота и косметики

В Новосибирске сегодня, 20 августа, поймали злоумышленников, похитивших ювелирные изделия и косметику. Сумма ущерба кражи золота составила 65 тыс. рублей, косметики 13 тыс. рублей.

В августе неизвестный проник в квартиру на ул. Грибоедова и похитил золотые изделия.

По заявлению потерпевшей, сумма ущерба составила 65 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 42-летний ранее судимого за аналогичное преступление гражданина без определенного места жительства.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Новосибирской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (Кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается местонахождение похищенного.

Красота, как известно, страшная сила. Возможно именно она заставила пойти на преступление 28-летнюю жительницу Ленинского района, ранее не попадавшей в поле зрения правоохранителей. Девушка проникла в магазин парфюмерии и косметики, расположенный на улице Кошурникова, и похитила с витрины несколько флаконов туалетной воды. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей. Сотрудники магазина обратились в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в совершении преступления была задержана сотрудниками уголовного розыска.

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