В аварии на трассе Челябинск-Новосибирск под Омском разбились два ВАЗа
Пострадали двое детей, 30-летняя женщина и оба водителя.
Пострадали двое детей, 30-летняя женщина и оба водителя.
Вчера, 19 августа в 22:30 часов стало известно о
Полицейские выяснили, что 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-21112, в районе 717 километра трассы выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Грантой», за рулем которой находился 42-летний мужчина.
В тоге в больнице оказались оба водителя и пассажиры «Лады Гранты»: 30-летняя женщина и 10-летние мальчик и девочка.
Сейчас правоохранители проводят проверку по факту аварии.