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14:11 (мск), источник: Om1.ru

В аварии на трассе Челябинск-Новосибирск под Омском разбились два ВАЗа

Пострадали двое детей, 30-летняя женщина и оба водителя.

Вчера, 19 августа в 22:30 часов стало известно о дорожно-транспортном происшествии на трассе Челябинск-Новосибирск, в Москаленском районе Омской области.

Полицейские выяснили, что 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-21112, в районе 717 километра трассы выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Грантой», за рулем которой находился 42-летний мужчина.

В тоге в больнице оказались оба водителя и пассажиры «Лады Гранты»: 30-летняя женщина и 10-летние мальчик и девочка.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту аварии.

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