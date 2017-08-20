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11:53 (мск), источник: РБК

В организации теракта в Барселоне заподозрили имама местной мечети

Имам мечети в каталонском городе Риполл подозревается в участии в подготовке теракта в Барселоне. Он исчез два месяца назад и предположительно погиб при взрыве на базе боевиков.

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Как сообщает газета El Pais, имам Абдельбаки ас-Сатти являлся имамом мечети в городке Риполл, куда на проповеди приходили около 500 человек — в основном уроженцы Марокко. Предположительно его останки были обнаружены на месте здания, в котором участники теракта в Барселоне хранили взрывчатку.

При этом выступления ас-Сатти не имели никакого отношения к радикальному исламу. Однако два месяца назад он неожиданно покинул Риполл. Соседи предположили, что он мог уехать в Бельгию, которую посещал несколько раз. По одной из версий именно там он вступил в связь с радикальными исламистами и, возможно, стал одним из организаторов нападения на Барселону.

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Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Камбрильсе

По данным газеты полиция провела обыск в квартире ас-Сатти, однако не обнаружила в ней каких-либо доказательств его причастности к теракту.

Ранее издание El Espanol сообщило о том, что изначально преступники намеревались атаковать собор Саграда-Фамилия в Барселоне с помощью взрывчатки «Мать Сатаны» (подобные бомбы использует запрещенная в России группировка «Исламское государство». Однако случайный взрыв на базе спутал их планы, и террористы устроили теракт на улице Рамбла.

В четверг, 17 августа, один из террористов, имя которого неизвестно полиции, выехал на фургоне на ​улицу Рамбла, пытаясь задавить пешеходов. При атаке погибли 13 человек, более 130 пострадали. Водителю удалось скрыться с места преступления.

Через несколько часов в Камбрильсе ​пятеро террористов на Audi A3 попытались совершить еще одну атаку. Они хотели задавить пешеходов, но их остановили полицейские на КПП. Всего при теракте в Камбрильсе погиб один человек и семеро были ранены. Все пятеро террористов были застрелены полицейскими. Причем четверых террористов застрелил один сотрудник полиции. За оба теракта ответственность на себя взяло ИГ.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Костенко
Да ладно!!! Не Путина???
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