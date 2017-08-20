В организации теракта в Барселоне заподозрили имама местной мечети
Имам мечети в каталонском городе Риполл подозревается в участии в подготовке теракта в Барселоне. Он исчез два месяца назад и предположительно погиб при взрыве на базе боевиков.
Имам мечети в каталонском городе Риполл подозревается в участии в подготовке теракта в Барселоне. Он исчез два месяца назад и предположительно погиб при взрыве на базе боевиков.
Как сообщает газета El Pais, имам Абдельбаки
При этом выступления
По данным газеты полиция провела обыск в квартире
Ранее издание El Espanol сообщило о том, что изначально преступники намеревались атаковать собор
В четверг, 17 августа, один из террористов, имя которого неизвестно полиции, выехал на фургоне на улицу Рамбла, пытаясь задавить пешеходов. При атаке погибли 13 человек, более 130 пострадали. Водителю удалось скрыться с места преступления.
Через несколько часов в Камбрильсе пятеро террористов на Audi A3 попытались совершить еще одну атаку. Они хотели задавить пешеходов, но их остановили полицейские на КПП. Всего при теракте в Камбрильсе погиб один человек и семеро были ранены. Все пятеро террористов были застрелены полицейскими. Причем четверых террористов застрелил один сотрудник полиции. За оба теракта ответственность на себя взяло ИГ.