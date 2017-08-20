Автобус с 44 вахтовиками из Омска, ехавшими в Сургут, врезался в фуру

В паблике «Аварийный Омск» появилось сообщение об аварии на Тюкалинском тракте. Говорится, что автобус c 44 вахтовиками выехал из Омска в Сургут в районе 15 часов 19 августа. А примерно в 16:40 произошло ДТП.