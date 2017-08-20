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14:10 (мск), источник: Om1.ru

Автобус с 44 вахтовиками из Омска, ехавшими в Сургут, врезался в фуру

От столкновения никто не пострадал.

В паблике «Аварийный Омск» появилось сообщение об аварии на Тюкалинском тракте. Говорится, что автобус c 44 вахтовиками выехал из Омска в Сургут в районе 15 часов 19 августа. А примерно в 16:40 произошло ДТП.

Впереди автобуса ехала фура Scania, которая внезапно замедлила движение, — водитель грузовика заметил ремонтировавшийся молоковоз.

Тогда водителю автобуса пришлось применить экстренное торможение, в итоге от столкновения с фурой разбито лобовое стекло.

Никто из вахтовиков не пострадал.

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