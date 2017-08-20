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19:00 (мск), источник: РИА Крым

В море в районе Сак спасли пять человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости (Крым). В Сакском регионе в субботу в море спасены пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.

Источник: РИА "Новости"

Так, в Саках возле базы отдыха «Прибой» отдыхающие вытянули из воды тонувшую 61-летнюю женщину. ЧП произошло на необорудованном пляже, где отсутствует спасательный пост. Прибывшие по вызову сотрудники МЧС оказали пострадавшей первую доврачебную помощь. Затем ее доставили в терапевтическое отделение Сакской районной больницы с диагнозом «состояние после утопления в морской воде, алкогольное опьянение, состояние средней тяжести».

Еще одно ЧП произошло в селе Поповка Сакского района. Двух девушек и мужчину унесло ветром в море на надувном матраце и надувных кругах. Спасатели доставили их на берег с помощью гидроцикла. В медицинской помощи отдыхающие не нуждались, от госпитализации они отказались.

В этот же день сигнал о помощи поступил из поселка Прибрежное Сакского района: 40-летнего мужчину на надувном матраце уносило в сторону Евпатории, самостоятельно добраться до берега он не мог. Пострадавшего вытащили на берег с помощью гидроцикла. В медицинской помощи он не нуждался.

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