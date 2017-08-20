В море в районе Сак спасли пять человек

Источник: РИА "Новости"

Так, в Саках возле базы отдыха «Прибой» отдыхающие вытянули из воды тонувшую 61-летнюю женщину. ЧП произошло на необорудованном пляже, где отсутствует спасательный пост. Прибывшие по вызову сотрудники МЧС оказали пострадавшей первую доврачебную помощь. Затем ее доставили в терапевтическое отделение Сакской районной больницы с диагнозом «состояние после утопления в морской воде, алкогольное опьянение, состояние средней тяжести».

Еще одно ЧП произошло в селе Поповка Сакского района. Двух девушек и мужчину унесло ветром в море на надувном матраце и надувных кругах. Спасатели доставили их на берег с помощью гидроцикла. В медицинской помощи отдыхающие не нуждались, от госпитализации они отказались.