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13:49 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростовской области ликвидировали шесть очагов природных пожаров

Спасатели ликвидировали шесть из восьми очагов горения природного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Ситуацию удалось относительно быстро взять под контроль, угрозы для жизни и имущества граждан нет.

Сухая и ветреная погода привела к тому, что один относительно небольшой очаг возгорания в районе хутора Топилин превратился в мощный пожар. Огонь перекинулся на лесной массив. В итоге примерно за сутки выгорело более 4,2 тысячи гектаров лесов и сельхозземель. Губернатор Ростовской области уже распорядился разобраться в причинах возгорания и максимально строго наказать виновных.

На борьбу со стихией было переброшено восемь воздушных судов: два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8 от ЧМС России, два вертолета Ми-8АМТШ и Ми-26 от Минобороны РФ. Чуть позже к ним присоединился спецборт МЧС России самолет Ил-76, который доставил 96 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы со спецоборудованием и техникой.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области, всего от различных служб на борьбу с огнем направлено 993 человека личного состава и 213 единиц техники. Спасатели сообщают, к настоящему моменту открытых очагов возгорания не осталось. Имеются лишь небольшие очаги тления, которые активно заливаются водой и уже не представляют острой угрозы для населения.

— Благодаря комплексу решений, принятых на заседании оперативного штаба и областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое накануне провел губернатор области, ситуацию удалось переломить, — сказал Вадим Артемов. — Ситуация находится под контролем, угрозы населению нет.

Между тем тревожные вести приходят в эти минуты из соседней Волгоградской области. Возгорание в Городищенском районе, который примыкает в городу-герою Волгограду, уже охватывает около 300 гектаров. К тушению здесь также привлекли Минобороны — сегодня утром туда направили более 100 военнослужащих и семь единиц специальной и автомобильной техники ведомства.

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