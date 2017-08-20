В Ростовской области ликвидировали шесть очагов природных пожаров

Сухая и ветреная погода привела к тому, что один относительно небольшой очаг возгорания в районе хутора Топилин превратился в мощный пожар. Огонь перекинулся на лесной массив. В итоге примерно за сутки выгорело более 4,2 тысячи гектаров лесов и сельхозземель. Губернатор Ростовской области уже распорядился разобраться в причинах возгорания и максимально строго наказать виновных.

На борьбу со стихией было переброшено восемь воздушных судов: два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8 от ЧМС России, два вертолета Ми-8АМТШ и Ми-26 от Минобороны РФ. Чуть позже к ним присоединился спецборт МЧС России самолет Ил-76, который доставил 96 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы со спецоборудованием и техникой.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области, всего от различных служб на борьбу с огнем направлено 993 человека личного состава и 213 единиц техники. Спасатели сообщают, к настоящему моменту открытых очагов возгорания не осталось. Имеются лишь небольшие очаги тления, которые активно заливаются водой и уже не представляют острой угрозы для населения.

— Благодаря комплексу решений, принятых на заседании оперативного штаба и областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое накануне провел губернатор области, ситуацию удалось переломить, — сказал Вадим Артемов. — Ситуация находится под контролем, угрозы населению нет.