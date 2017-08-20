В Гродно легковушка врезалась в БТР
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль врезался в колонну бронетехники в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской ГАИ.
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль врезался в колонну бронетехники в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской ГАИ.
ДТП произошло 18 августа в 23.20 на перекрестке улиц Советских пограничников и Поповича. По всей вероятности, водитель автомобиля не заметил сигналы регулировщика и в результате въехал в БТР.
Легковой автомобиль получил повреждения. Пострадавших в ДТП нет.
Водитель легкового автомобиля был трезв, уточнили в Госавтоинспекции.