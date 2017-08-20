Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Александра Урсуляк стала мамой в третий раз
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Тяжелый дрон РФ получит двигатель от истребителя Су-57 – СМИ
СМИ о "развратном" фото 43-летней Судзиловской
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
Евгений Плющенко отрастил бороду и перестал быть похожим на себя
"Ужас": русские туристы рассказали об отдыхе в Турции
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
12Растущее напряжение вокруг КНДР
13:18 (мск), источник: БЕЛТА

В Гродно легковушка врезалась в БТР

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль врезался в колонну бронетехники в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской ГАИ.

ДТП произошло 18 августа в 23.20 на перекрестке улиц Советских пограничников и Поповича. По всей вероятности, водитель автомобиля не заметил сигналы регулировщика и в результате въехал в БТР.

Легковой автомобиль получил повреждения. Пострадавших в ДТП нет.

Водитель легкового автомобиля был трезв, уточнили в Госавтоинспекции.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Фото Николая Лукашенко опубликовано в СМИ: мальчик едет в плацкартном вагон
Яблочный Спас: народные приметы и традиции
Власти рассказали о состоянии пострадавших в Сургуте
Ростехнадзор одобрил взрывные работы на руднике «Мир»
Асад: Запад стремится установить гегемонию над Ближним Востоком
Имама мечети заподозрили в организации теракта в Барселоне
Из-за сильного ливня в Красноярске ввели режим ЧС
Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев убит в Хабаровске
Каждый пятый россиянин не знает, что отцы могут уходить в декрет
Спорт
Смолов вернется в Ростове «Зенит» сыграет в Перми против «Амкара», «Динамо» и «Уфа» выяснят отношения в Москве, а Смолов вернется на поле в Премьер-лиге в выездном матче с «Ростовом»
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
NASA показало сближение Земли с крупнейшим в истории астероидом NASA разработало компьютерную модель, благодаря которой можно увидеть траекторию движения астероида Florence
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Известного шансонье обвинили в афере при строительстве коттеджей
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь