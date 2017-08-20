Вооруженное ограбление магазина в Актау попало на видео

— Через 10 минут он вернулся вновь и стоял у магазина. Я подумала, что он купил штучные сигареты в другом месте и курит их около нашей урны. Но дыма от сигарет не было, и меня это насторожило. Интуиция меня не подвела. Он зашел в магазин, достал обрез, направил на меня и заставил вытащить все деньги из кассы. Если честно, я очень испугалась. Я даже на лицо его не смотрела, потому что он был в черных очках, медицинской маске и кепке. Смотрела только на ружье и думала, заряжено оно или нет, — рассказала продавец.