В Башкирии в ДТП погибла 25-летняя девушка
УФА, 20 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Башкирии вновь произошло смертельное ДТП. На этот раз жертвой дорожной аварии стала 25-летняя девушка за рулем ВАЗ 2110.
УФА, 20 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Башкирии вновь произошло смертельное ДТП. На этот раз жертвой дорожной аварии стала 25-летняя девушка за рулем ВАЗ 2110.
На крутом повороте 52-го километра дороги
По предварительной информации, девушка с трехлетним стажем вождения скончалась на месте от сильного удара. 43-летнюю пассажирку автомобиля срочно госпитализировали.
Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 16 ДТП. В них пострадали 20 человек, двое погибли. Сотрудники ГИБДД пресекли порядка 2,5 тысяч нарушений и задержали 72 пьяных водителей.