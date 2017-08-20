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14:00 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии в ДТП погибла 25-летняя девушка

УФА, 20 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Башкирии вновь произошло смертельное ДТП. На этот раз жертвой дорожной аварии стала 25-летняя девушка за рулем ВАЗ 2110.

На крутом повороте 52-го километра дороги Баймак-Амангильды-Серменево в Баймакском районе водитель не справилась с управлением и слетела с дороги. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

По предварительной информации, девушка с трехлетним стажем вождения скончалась на месте от сильного удара. 43-летнюю пассажирку автомобиля срочно госпитализировали.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 16 ДТП. В них пострадали 20 человек, двое погибли. Сотрудники ГИБДД пресекли порядка 2,5 тысяч нарушений и задержали 72 пьяных водителей.

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