В Башкирии в ДТП погибла 25-летняя девушка

На крутом повороте 52-го километра дороги Баймак-Амангильды-Серменево в Баймакском районе водитель не справилась с управлением и слетела с дороги. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

По предварительной информации, девушка с трехлетним стажем вождения скончалась на месте от сильного удара. 43-летнюю пассажирку автомобиля срочно госпитализировали.