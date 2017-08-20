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13:12 (мск), источник: Tengrinews

Житель Карагандинской области убил жену и электрика, а после застрелился

72-летний мужчина застрелил из пистолета «Макаров» 76-летнюю супругу и 60-летнего электрика, а потом застрелился сам на даче в Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Трагедия произошла в ночь с 18 на 19 августа в тихом дачном массиве «Цветущий сад», что в 15 километрах от Шахтинска. Летом на даче жила пожилая супружеская пара, но супруг большую часть времени проводил в Караганде, а на дачу, по словам соседей, приезжал почти каждый день. По предварительной версии, приехав вечером в пятницу супруг увидел в своем доме дачного электрика 1957 года рождения. Мужчина застрелил из пистолета сначала электрика, а затем супругу 1940 года рождения. Потом вышел на улицу и застрелился.

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«Утром в субботу я хватился электрика, но его мобильный молчал. Он у нас непьющий, и просто уйти с работы не мог, начали его искать. На Цветочной улице наш охранник в 11 часов случайно увидел скутер электрика. Калитка была приоткрыта. Рядом стояла машина хозяина дома “Жигули”. Сторож покричал, позвал, потом заглянул через забор и увидел ноги хозяина, потом кровь и пистолет в руках. Что произошло между этими пожилыми людьми неясно, только они трое знают. Семья очень положительная, Мужчина был вежливый и приятный человек. У них двое взрослых детей. У убитого электрика тоже дети взрослые. Откуда у 72-летнего пенсионера боевой “Макаров” и патроны — неизвестно», -рассказал председатель дачного общества «Цветущий сад» Геннадий Овчинников.

«Данный факт зарегистрирован по статье 99, часть 2 УК РК. По предварительным данным убийство произошло на почве ревности. Глава семейства нанес огнестрельные ранения своей жене и наемному работнику, после чего покончил жизнь самоубийством. В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, обстоятельства устанавливаются», — прокомментировал происшествие глава пресс-службы ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудияров.

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