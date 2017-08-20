На трассе под Миассом столкнулись 2 иномарки, трое пострадали

На трассе под Миассом (Челябинская область) столкнулись две иномарки — в результате дорожно-транспортного происшествия три человека получили травмы разной степени тяжести, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД города.

Авария произошла в субботу, 19 августа, в 15.30 на 1780 км трассы Москва — Челябинск. Водитель Toyota Corolla 1968 года рождения при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил 60-летнему водителю Ford Focus, двигающемуся по правой стороне, и столкнулся с ним.