На трассе под Миассом столкнулись 2 иномарки, трое пострадали
Водитель Toyota при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и врезался в Ford Focus.
Водитель Toyota при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и врезался в Ford Focus.
На трассе под Миассом (Челябинская область) столкнулись две иномарки — в результате
Авария произошла в субботу, 19 августа, в 15.30 на 1780 км трассы Москва — Челябинск. Водитель Toyota Corolla 1968 года рождения при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил 60-летнему водителю Ford Focus, двигающемуся по правой стороне, и столкнулся с ним.
В результате ДТП 36-летний пассажир Toyota и 56-летний пассажир Ford госпитализированы с травмами, 26-летняя девушка, находившаяся в салоне Toyota, получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение.