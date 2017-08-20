Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Арестован замглавы президентского летного отряда "Россия"
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Тяжелый дрон РФ получит двигатель от истребителя Су-57 – СМИ
СМИ о "развратном" фото 43-летней Судзиловской
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
Евгений Плющенко отрастил бороду и перестал быть похожим на себя
"Ужас": русские туристы рассказали об отдыхе в Турции
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
8Тень Земли
13:58 (мск), источник: dostup1.ru

На трассе под Миассом столкнулись 2 иномарки, трое пострадали

Водитель Toyota при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и врезался в Ford Focus.

На трассе под Миассом (Челябинская область) столкнулись две иномарки — в результате дорожно-транспортного происшествия три человека получили травмы разной степени тяжести, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД города.

Авария произошла в субботу, 19 августа, в 15.30 на 1780 км трассы Москва — Челябинск. Водитель Toyota Corolla 1968 года рождения при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил 60-летнему водителю Ford Focus, двигающемуся по правой стороне, и столкнулся с ним.

В результате ДТП 36-летний пассажир Toyota и 56-летний пассажир Ford госпитализированы с травмами, 26-летняя девушка, находившаяся в салоне Toyota, получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Кузнецы со всей России выкуют уникальный арт-объект для челябинцев
Суд отказался арестовывать отправленные в Крым турбины Siemens
Полиция Каталонии разыскивает главного подозреваемого террориста
Асад: Запад стремится установить гегемонию над Ближним Востоком
Times узнала о нежелании Елизаветы II уступать престол Чарльзу
Из-за сильного ливня в Красноярске ввели режим ЧС
Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев убит в Хабаровске
Каждый пятый россиянин не знает, что отцы могут уходить в декрет
Спорт
Что со «Спартаком»? Ждем ответов от Карреры Задаем главному тренеру красно-белых вопросы по итогам провального старта
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
NASA показало сближение Земли с крупнейшим в истории астероидом NASA разработало компьютерную модель, благодаря которой можно увидеть траекторию движения астероида Florence
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
За неучтенные дома придется платить двойной налог
В Москве появились апартаменты дешевле 2 млн рублей
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь