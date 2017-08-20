Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Интимную гигиену признали травмоопасной
США узнали о данных о поставках двигателей из Украины в КНДР
США теряют союзников из-за России: какие страны не с Америкой
Иван Ургант сильно похудел
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Сотрудник ГИБДД заставил водителя 15 минут жать на тормоза
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву»
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью – СМИ
Путин испытает в Сирии разрушительное оружие - СМИ
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
"Ужас": русские туристы рассказали об отдыхе в Турции
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
8Тень Земли
13:55 (мск), источник: РИАМО

Свыше 30 туристов из Италии отравились в московском ресторане

Несколько десятков итальянских туристов госпитализированы после посещения ресторана в Москве.

РИАМО — 20 авг. Несколько десятков итальянских туристов госпитализированы после посещения ресторана в Москве, врачи диагностировали у них острое пищевое отравление и поставили диагноз «сальмонеллез», сообщает в воскресенье Telegram-канал Mash.

Иностранцы отправились знакомиться с русской кухней в заведение при отеле “Бородино”, однако сразу после ужина почувствовали недомогание. В общей сложности врачами были госпитализированы 36 человек.

Как установили медики, причиной острого пищевого отравления стал вирус сальмонеллы. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора начали проверку ресторана.

Примечательно, что это не первое отравление туристов в данном ресторане. В 2010 году там же аналогичным образом отравились итальянские граждане. Врачи госпитализировали десять туристов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Чехове женщину задержали за убийство сожителя
Главу хлебобулочной компании «Настюша» Пинкевича задержали в Москве
Суд отказался арестовывать отправленные в Крым турбины Siemens
Полиция Каталонии разыскивает главного подозреваемого террориста
Асад: Запад стремится установить гегемонию над Ближним Востоком
Times узнала о нежелании Елизаветы II уступать престол Чарльзу
Из-за сильного ливня в Красноярске ввели режим ЧС
Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев убит в Хабаровске
Каждый пятый россиянин не знает, что отцы могут уходить в декрет
Спорт
Что со «Спартаком»? Ждем ответов от Карреры Задаем главному тренеру красно-белых вопросы по итогам провального старта
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
NASA показало сближение Земли с крупнейшим в истории астероидом NASA разработало компьютерную модель, благодаря которой можно увидеть траекторию движения астероида Florence
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Как продать жилье, купленное в браке?
Военным разрешили изымать земли у граждан
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Петербург сократит выдачу разрешений на строительство жилья
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь