Свыше 30 туристов из Италии отравились в московском ресторане

РИАМО — 20 авг. Несколько десятков итальянских туристов госпитализированы после посещения ресторана в Москве, врачи диагностировали у них острое пищевое отравление и поставили диагноз «сальмонеллез», сообщает в воскресенье Telegram-канал Mash.

Иностранцы отправились знакомиться с русской кухней в заведение при отеле “Бородино”, однако сразу после ужина почувствовали недомогание. В общей сложности врачами были госпитализированы 36 человек.

Как установили медики, причиной острого пищевого отравления стал вирус сальмонеллы. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора начали проверку ресторана.