В Испании рассказали о розыске главного подозреваемого в причастности к теракту

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Накануне сообщалось, что стражи порядки ищут главного подозреваемого в наезде на пешеходов на улице Рамбла. Им оказался марокканец 22 лет, Юнес Абуякуб, пишет Noticia al dia. По информации испанских СМИ, именно он находился за рулем грузовика, который врезался в толпу прохожих.

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Вечером 17 августа микроавтобус наехал на людей в районе улицы Рамбла в Барселоне. Позже на проспекте Диагональ неизвестный на грузовике атаковал полицейских, охранявших район теракта. Пострадали два стража порядка.

В тот же вечер в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов попыталась совершить теракт, наехав на фургоне на людей. Пострадали семь человек, позже один из них скончался. Четверых нападавших ликвидировали на месте, пятый скончался позже.