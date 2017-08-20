Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Двенадцать советов, которые помогут полноценно отдохнуть
Улюкаев в зале суда пошутил о ситуации в экономике России
Военным разрешили изымать земли у граждан
Иван Ургант сильно похудел
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Тяжелый дрон РФ получит двигатель от истребителя Су-57 – СМИ
СМИ о "развратном" фото 43-летней Судзиловской
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
"Ужас": русские туристы рассказали об отдыхе в Турции
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
8Тень Земли
13:52 (мск), источник: Lenta.Ru

В Испании рассказали о розыске главного подозреваемого в причастности к теракту

Полиция Каталонии (провинция Испании) подтвердила, что продолжает работать над версией о 12 подозреваемых в причастности к теракту, совершенному в четверг в Барселоне. Один из них до сих пор находится в розыске, передает Reuters в воскресенье, 20 августа.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Накануне сообщалось, что стражи порядки ищут главного подозреваемого в наезде на пешеходов на улице Рамбла. Им оказался марокканец 22 лет, Юнес Абуякуб, пишет Noticia al dia. По информации испанских СМИ, именно он находился за рулем грузовика, который врезался в толпу прохожих.

Читайте также
В организации теракта в Барселоне заподозрили имама местной мечети

Вечером 17 августа микроавтобус наехал на людей в районе улицы Рамбла в Барселоне. Позже на проспекте Диагональ неизвестный на грузовике атаковал полицейских, охранявших район теракта. Пострадали два стража порядка.

В тот же вечер в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов попыталась совершить теракт, наехав на фургоне на людей. Пострадали семь человек, позже один из них скончался. Четверых нападавших ликвидировали на месте, пятый скончался позже.

Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. Ответственность за атаки на себя взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство».

Для Саграда Фамилия в Барселоне террористы заготовили 106 баллонов с газом
Во время загрузки произошла ошибка.
12:12 (мск)© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Скончалась легендарная советская актриса
Новые подробности из дела «пьяного» мальчика
Суд отказался арестовывать отправленные в Крым турбины Siemens
Асад: Запад стремится установить гегемонию над Ближним Востоком
Times узнала о нежелании Елизаветы II уступать престол Чарльзу
Из-за сильного ливня в Красноярске ввели режим ЧС
Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев убит в Хабаровске
Каждый пятый россиянин не знает, что отцы могут уходить в декрет
Спорт
Что со «Спартаком»? Ждем ответов от Карреры Задаем главному тренеру красно-белых вопросы по итогам провального старта
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
NASA показало сближение Земли с крупнейшим в истории астероидом NASA разработало компьютерную модель, благодаря которой можно увидеть траекторию движения астероида Florence
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь