В Судаке во время непогоды молния убила человека

«Действительно человек от удара молнии (погиб — ред.). Бригада была вызвана (на место происшествия — ред.), реанимационные мероприятия не понадобились», — сказал он.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в пятницу вечером в восточном Крыму резко ухудшилась погода: прошел сильный ливень с грозами. При этом были обесточены шесть населенных пунктов и подтоплены дома в Судаке и селе Яркое поле Кировского района. Кроме того, на трассе Грушевка — Судак грязевой поток смыл несколько десятков автомобилей, некоторые из них в результате гидроудара вышли из строя. Сель также повредил порядка 80 га виноградников судакского филиала «Массандра».