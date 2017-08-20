В центре Перми водитель Renault Duster сбил девушку на пешеходном переходе

В центре Перми водитель Renault Duster сбил 28-летнюю женщину, которая переходила пешеходный переход на перекрёстке Комсомольского проспекта и улицы Тимирязева.

Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло днём 20 августа в 12.25. За рулём иномарки находился 40-летний мужчина. По предварительным данным, женщина переходила дорогу на зелёный сигнал светофора. С различными травмами её срочно госпитализировали в больницу.