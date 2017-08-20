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18:28 (мск), источник: АиФ Прикамье

В центре Перми водитель Renault Duster сбил девушку на пешеходном переходе

28-летнюю пермячку срочно госпитализировали в больницу.

В центре Перми водитель Renault Duster сбил 28-летнюю женщину, которая переходила пешеходный переход на перекрёстке Комсомольского проспекта и улицы Тимирязева.

Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло днём 20 августа в 12.25. За рулём иномарки находился 40-летний мужчина. По предварительным данным, женщина переходила дорогу на зелёный сигнал светофора. С различными травмами её срочно госпитализировали в больницу.

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