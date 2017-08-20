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17:04 (мск), источник: ТАСС

Один человек погиб в ДТП с четырьмя автомобилями на Калужском шоссе

Крупная авария произошла в воскресенье в Москве.

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Один человек погиб и еще один пострадал в результате столкновения четырех автомобилей на Калужском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного УГИБДД.

Около 12:00 мск столкнулись четыре автомобиля на Калужском шоссе, в результате чего, по предварительным данным, один человек погиб, еще один пострадал.
Пресс-служба УГИБДД

По его словам, на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины ДТП, а также организовывают беспрепятственный проезд автомобилей.

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