Камера в магазине в Актау зафиксировала ограбление

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 20 авг — Sputnik. Установленная в минимаркете в Актау камера видеонаблюдения зафиксировала ограбление, пишет региональное издание «Лада».

На записи видно, как грабитель направил обрез охотничьего ружья на женщину-продавца. Как рассказала пострадавшая, все произошло вчера в двенадцатом часу дня. Она находилась в магазине одна. Неизвестный мужчина попытался купить сигареты «поштучно», а узнав, что так их здесь не продают, вышел.

«Через десять минут он вернулся вновь и стоял у магазина. Я подумала, что он купил штучные сигареты в другом месте и курит их около нашей урны. Но дыма от сигарет не было, и меня это насторожило. Интуиция меня не подвела. Он зашел в магазин, достал обрез, направил на меня и заставил вытащить все деньги из кассы», — рассказала продавщица.

Она добавила, что от испуга не стала поднимать на него глаз, к тому же он был в черных очках, медицинской маске и кепке.

Грабитель получил восемь тысяч тенге из кассы, потребовал пакет и сложил туда деньги. Уходя, он попросил не сообщать о нападении в полицию.

Несмотря на это, женщина сообщила в полицию. Стражи порядка задержали вооруженного мужчину в 11 микрорайоне города. Как рассказали очевидцы, он бежал с обрезом по улице.

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По информации пресс-службы ДВД, задержанным оказался мужчина 1986 года рождения, который ранее был судим за аналогичное преступление. Он также подозревается в совершении двух разбойных нападений — в 11 и 26 микрорайонах Актау. Начато досудебное расследование по статье 192 УК РК «Разбой».