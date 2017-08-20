Камера в магазине в Актау зафиксировала ограбление
Подозреваемого в двух разбойных нападениях задержали благодаря камере видеонаблюдения.
Подозреваемого в двух разбойных нападениях задержали благодаря камере видеонаблюдения.
АСТАНА, 20 авг — Sputnik. Установленная в минимаркете в Актау камера видеонаблюдения зафиксировала ограбление, пишет региональное издание «Лада».
На записи видно, как грабитель направил обрез охотничьего ружья на
«Через десять минут он вернулся вновь и стоял у магазина. Я подумала, что он купил штучные сигареты в другом месте и курит их около нашей урны. Но дыма от сигарет не было, и меня это насторожило. Интуиция меня не подвела. Он зашел в магазин, достал обрез, направил на меня и заставил вытащить все деньги из кассы», — рассказала продавщица.
Она добавила, что от испуга не стала поднимать на него глаз, к тому же он был в черных очках, медицинской маске и кепке.
Грабитель получил восемь тысяч тенге из кассы, потребовал пакет и сложил туда деньги. Уходя, он попросил не сообщать о нападении в полицию.
Несмотря на это, женщина сообщила в полицию. Стражи порядка задержали вооруженного мужчину в 11 микрорайоне города. Как рассказали очевидцы, он бежал с обрезом по улице.
По информации
В марте этого года Нина Калимова, продавщица одного из магазинов города Талгара Алматинской области, обезвредила вооруженного обрезом грабителя. Позже полицейские за геройский поступок подарили ей ноутбук.