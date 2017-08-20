Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Интимную гигиену признали травмоопасной
Почему не надо бояться вируса Коксаки
Военным разрешили изымать земли у граждан
Настасья Самбурская ответила на критику своей внешности
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Тяжелый дрон РФ получит двигатель от истребителя Су-57 – СМИ
СМИ о "развратном" фото 43-летней Судзиловской
Настасья Самбурская ответила на критику своей внешности
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
"Ужас": русские туристы рассказали об отдыхе в Турции
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
18:50 (мск), источник: Sputniknews.kz

Камера в магазине в Актау зафиксировала ограбление

Подозреваемого в двух разбойных нападениях задержали благодаря камере видеонаблюдения.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 20 авг — Sputnik. Установленная в минимаркете в Актау камера видеонаблюдения зафиксировала ограбление, пишет региональное издание «Лада».

На записи видно, как грабитель направил обрез охотничьего ружья на женщину-продавца. Как рассказала пострадавшая, все произошло вчера в двенадцатом часу дня. Она находилась в магазине одна. Неизвестный мужчина попытался купить сигареты «поштучно», а узнав, что так их здесь не продают, вышел.

«Через десять минут он вернулся вновь и стоял у магазина. Я подумала, что он купил штучные сигареты в другом месте и курит их около нашей урны. Но дыма от сигарет не было, и меня это насторожило. Интуиция меня не подвела. Он зашел в магазин, достал обрез, направил на меня и заставил вытащить все деньги из кассы», — рассказала продавщица.

Она добавила, что от испуга не стала поднимать на него глаз, к тому же он был в черных очках, медицинской маске и кепке.

Грабитель получил восемь тысяч тенге из кассы, потребовал пакет и сложил туда деньги. Уходя, он попросил не сообщать о нападении в полицию.

Несмотря на это, женщина сообщила в полицию. Стражи порядка задержали вооруженного мужчину в 11 микрорайоне города. Как рассказали очевидцы, он бежал с обрезом по улице.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации пресс-службы ДВД, задержанным оказался мужчина 1986 года рождения, который ранее был судим за аналогичное преступление. Он также подозревается в совершении двух разбойных нападений — в 11 и 26 микрорайонах Актау. Начато досудебное расследование по статье 192 УК РК «Разбой».

В марте этого года Нина Калимова, продавщица одного из магазинов города Талгара Алматинской области, обезвредила вооруженного обрезом грабителя. Позже полицейские за геройский поступок подарили ей ноутбук.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Astana Pro Team: фото в форме казахстанской команды - инициатива Урганта
'Харя' и 'собачий сын': автор казахстанского учебника ответила критикам
Суд отказался арестовывать отправленные в Крым турбины Siemens
Президент Сирии назвал Эрдогана политическим нищим
Из-за сильного ливня в Красноярске ввели режим ЧС
Times узнала о нежелании Елизаветы II уступать престол Чарльзу
Автомобиль въехал в толпу людей в Бельгии
Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев убит в Хабаровске
Проект переноса столицы за Урал передали в Минэкономразвития
Спорт
Что со «Спартаком»? Ждем ответов от Карреры Задаем главному тренеру красно-белых вопросы по итогам провального старта
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Петербургский хостел за долги отдали банку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь