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15:31 (мск), источник: РИА Новости

Террористы обстреляли международную выставку в Дамаске, есть погибшие

ДАМАСК, 20 авг — РИА Новости. Четыре человека погибли и не менее четырех получили ранения в результате ракетного обстрела, который террористы открыли по международной выставке в Дамаске, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.

Источник: РИА Новости

По его словам, обстрел вели вооруженные группировки из пригорода Дамаска Восточная Гута.

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Международная промышленная выставка в Дамаске проходит в этом году впервые после шестилетнего перерыва. Ее участниками стали 43 государства, в том числе Россия, Белоруссия и Армения. Двадцать стран представлены коммерческими организациями, а 23 — официально через посольства. Как отмечал генеральный директор выставок и международных рынков Сирии Фарес Аль-Киртли, несмотря на европейские санкции против Дамаска, в мероприятии участвуют компании из Греции, Бельгии, Франции, Голландии и Италии.

Организаторы ожидают, что выставку в этом году посетят от 60 до 70 тысяч человек. Сообщалось, что введены меры повышенного контроля, чтобы не допустить угрозы безопасности мероприятия и его гостей.

Международная выставка в Дамаске проводилась ежегодно с 1954 года до начала кризиса в 2011 году. За годы своего существования она обрела статус крупнейшей в своем роде на Ближнем Востоке.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Малютин В.В.
без звезднополосатого мордера тут по любому не обошлось, ведь давно не секрет что в рядах игил присутствуют координаторы из цру
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