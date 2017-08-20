Террористы обстреляли международную выставку в Дамаске, есть погибшие

Источник: РИА Новости

По его словам, обстрел вели вооруженные группировки из пригорода Дамаска Восточная Гута.

Читайте также Асад: Сирия и РФ противостоят попыткам Запада установить гегемонию над Ближним Востоком

Международная промышленная выставка в Дамаске проходит в этом году впервые после шестилетнего перерыва. Ее участниками стали 43 государства, в том числе Россия, Белоруссия и Армения. Двадцать стран представлены коммерческими организациями, а 23 — официально через посольства. Как отмечал генеральный директор выставок и международных рынков Сирии Фарес Аль-Киртли, несмотря на европейские санкции против Дамаска, в мероприятии участвуют компании из Греции, Бельгии, Франции, Голландии и Италии.

Организаторы ожидают, что выставку в этом году посетят от 60 до 70 тысяч человек. Сообщалось, что введены меры повышенного контроля, чтобы не допустить угрозы безопасности мероприятия и его гостей.