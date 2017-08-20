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19:25 (мск), источник: Volga News

Самарец-рецидивист украл у женщины сумку со спортивной формой

В полицию Самары поступило сообщение об ограблении женщины на ул. Воронежской. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили приметы злоумышленника и направление, в котором подозреваемый скрылся.

Потерпевшая сообщила, что возвращалась с тренировки, когда около одного из домов к ней подбежал злоумышленник и вырвал из рук сумку, после чего скрылся во дворах.

В ходе работы на месте преступления полицейские обнаружили похищенную сумку, которую он выбросил. В результате проведения оперативных мероприятий стражи правопорядка установили, что к совершению преступления может быть причастен местный житель.

По данным полиции, 37-летний мужчина ранее судим за совершение кражи, разбойного нападения и незаконный оборот наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину.

По признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

В настоящее время у сотрудников полиции есть основания полагать, что подозреваемый причастен к совершению еще двух аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

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