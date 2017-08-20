Самарец-рецидивист украл у женщины сумку со спортивной формой

Потерпевшая сообщила, что возвращалась с тренировки, когда около одного из домов к ней подбежал злоумышленник и вырвал из рук сумку, после чего скрылся во дворах.

В ходе работы на месте преступления полицейские обнаружили похищенную сумку, которую он выбросил. В результате проведения оперативных мероприятий стражи правопорядка установили, что к совершению преступления может быть причастен местный житель.

По данным полиции, 37-летний мужчина ранее судим за совершение кражи, разбойного нападения и незаконный оборот наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину.

По признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.